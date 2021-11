Les 70 ans et plus pourront recevoir une troisième dose de vaccin contre la COVID-19

QUÉBEC — Les Québécois de 70 ans et plus pourront, s’ils le désirent, recevoir une troisième dose de vaccin contre la COVID-19 pour rehausser leur protection contre le virus.

Les troisièmes doses ont déjà commencé à être administrées aux résidants des CHSLD et des résidences pour personnes âgées (RPA), et le ministre de la Santé, Christian Dubé, prévoit que cette campagne sera complétée d’ici la fin du mois.

Les personnes de 80 ans ou plus ne vivant pas en CHSLD ou RPA pourront de leur côté prendre rendez-vous à compter du 16 novembre par le biais du site ClicSanté. Les 75 ans et plus pourront faire de même à partir du 18 novembre et ceux de 70 ans et plus, du 23 novembre.

Dans tous les cas, la dose ne sera administrée que si une période d’au moins six mois s’est écoulée depuis la dernière dose.

M. Dubé a également annoncé que les personnes qui ont reçu deux doses du vaccin d’AstraZeneca pourront s’inscrire pour recevoir une dose d’un vaccin à ARNm — soit celui de Pfizer ou celui de Moderna — à compter du 25 novembre. Dans ce cas également, cette nouvelle dose devra être administrée au moins six mois après la dernière dose reçue.

Le ministre de la Santé s’est également adressé aux parents de jeunes enfants, qui attendent toujours que le vaccin contre la COVID-19 soit offert aux 5-11 ans.

«On n’a pas encore de nouveau. On attend toujours l’homologation de Santé Canada», a indiqué M. Dubé.

Le ministre assure toutefois que le gouvernement sera prêt à lancer la campagne de vaccination des enfants dès qu’il aura le feu vert.