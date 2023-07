Les acteurs d’Hollywood acceptent la médiation, mais la grève semble inévitable

LOS ANGELES — Les acteurs syndiqués d’Hollywood au bord d’une grève ont accepté d’autoriser une intervention de dernière minute des médiateurs fédéraux, mais ils doutent qu’un accord soit conclu avant la date limite de négociation fixée à mercredi soir.

«Nous sommes engagés dans le processus de négociation et explorerons et épuiserons toutes les opportunités possibles pour conclure un accord, mais nous ne sommes pas convaincus que les employeurs aient l’intention de négocier en vue d’un accord», a déclaré mardi soir dans un communiqué la Screen Actors Guild – American Federation of Radio and Television (SAG-AFTRA ).

Les acteurs pourraient rejoindre la Writers Guild of America, déjà en grève, et interrompre le processus de production déjà ralenti si aucun accord n’est conclu avec l’Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP). Les parties ont convenu d’une prolongation avant la date d’expiration initiale du contrat, le 30 juin, en la fixant au mercredi à 23h59.

Le pessimisme croissant entourant les pourparlers a semblé se transformer en hostilité ouverte lorsque le SAG-AFTRA a publié une déclaration mardi soir.

Cette déclaration fait suite à un article paru dans Variety, selon lequel un groupe de PDG d’Hollywood serait à l’origine de la demande de médiation, qui, selon le syndicat, aurait été divulguée avant que ses négociateurs ne soient informés de la demande.

L’AMPTP a refusé de commenter par l’intermédiaire d’un représentant. Il n’est pas clair si les médiateurs fédéraux ont accepté de participer, mais une telle intervention nécessiterait vraisemblablement plus de temps que les heures restantes sur le contrat.

«L’AMPTP a abusé de notre confiance et porté atteinte au respect que nous avons pour elle dans ce processus, indique le communiqué de la SAG-AFTRA. Nous ne serons pas manipulés par ce stratagème cynique pour concevoir une extension alors que les entreprises ont eu plus qu’assez de temps pour parvenir à un marché équitable.»

Les discussions à la table portent sur les rémunérations et la menace d’une utilisation non réglementée de l’intelligence artificielle.