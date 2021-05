Les activités culturelles reprendront graduellement à compter de vendredi

MONTRÉAL — Il y aura spectacles et festivals cet été, mais la reprise sera graduelle et limitée.

«Je suis très contente que ce soit notre tour aujourd’hui parce que la culture et le tourisme sont les deux secteurs qui ont été énormément touchés, qui ont souffert de cette pandémie. Un an et demi, c’est long», a déclaré la ministre de la Culture, Nathalie Roy en conférence de presse mercredi.

Mme Roy et sa collègue au Tourisme, Caroline Proulx, ont annoncé mercredi que la reprise des spectacles extérieurs s’amorcera dès vendredi prochain dans des lieux qui pourront offrir des places assises et assignées d’avance jusqu’à un maximum de 250 personnes. Ces places devront respecter la distanciation de deux mètres et le port du masque sera requis. Les spectacles extérieurs dans les ciné-parcs seront également permis, de même que les films à compter du 28 mai, puisque le couvre-feu sera alors levé.

De plus, le 28 mai, les grandes salles de spectacle, les amphithéâtres intérieurs et extérieurs avec des places assises et assignées pourront accueillir jusqu’à 2500 personnes, à condition de pouvoir aménager des sections de 250 personnes avec leurs propres entrées et sorties. Le port du masque et la distanciation devront être respectés.

Festivals à compter du 25 juin

Enfin, à compter du 25 juin, les festivals et autres spectacles extérieurs pourront accueillir 2500 spectateurs debout ou assis sans places assignées, mais encore là, la distanciation et le port du masque seront requis. Les organisateurs devront prévoir des pastilles au sol ou d’autres moyens d’assurer la distanciation.

Dans tous les cas, une surveillance sera assurée par au moins une personne par groupe de 250 spectateurs. Les organisateurs d’événements devront présenter un plan pour approbation par la santé publique avant d’aller de l’avant.

«Ce dont nous rêvons c’est d’augmenter le nombre de personnes en salle. C’est évident, on s’en va vers ça. Nous espérons pouvoir avoir une rentrée culturelle plus normale (en septembre), mais encore faut-il que nous atteignions les taux de vaccination qui ont été fixés par la santé publique», a précisé Mme Roy.

Billet requis

Les spectateurs devront avoir un billet d’entrée, que les places soient assignées ou non, a précisé sa collègue Caroline Proulx, et ce, en raison du contexte pandémique: «L’accès sera autorisé seulement sur réservation de billets, c’est très important. Un système de billetterie en ligne est recommandé. Ça permet non seulement de tenir un registre qui comprend le nom et le numéro de téléphone des personnes, mais de gérer également les affluences.»

Présent pour l’annonce, docteur Éric Litvak, de la santé publique a tout de même précisé que cette ouverture n’inquiétait pas les autorités: «On pense que c’est une activité qui ne comporte pas de très grands risques. Ça ne veut pas dire qu’il n’y en a pas et souvent, le risque est associé, pas nécessairement à la participation à l’activité elle-même, mais aux rencontres sociales qui peuvent avoir lieu avant, après et ainsi de suite.»

«Dans les faits, des éclosions dans des salles de spectacle on n’en a pas eues», a-t-il confirmé.

Aide financière et karaoké

Les ministres Roy et Proulx ont par ailleurs précisé que le soutien financier aux entreprises culturelles et touristiques se poursuivra et que des sommes à cet effet ont déjà été mises de côté dans le dernier budget provincial.

Bien que les spectacles pourront reprendre dans les bars lorsque ceux-ci rouvriront autour du 14 juin, le karaoké y demeurera interdit, et ce, jusqu’à nouvel ordre, en raison du risque de propagation élevé de cette activité qui a malheureusement été démontré durant la pandémie.