Les activités de Colonial Pipeline reprennent à la normale, annonce l’entreprise

ATLANTA — L’entreprise gérant le plus important réseau d’oléoducs des États-Unis a annoncé samedi la reprise de ses activités normales. Elle a recommencé à livrer du carburant dans tous ses marchés, y compris dans une grande partie de la côte Est.

Colonial Pipeline, une entreprise établie en Géorgie, avait été attaquée la semaine dernière par un rançongiciel.

Elle avait entamé mercredi soir le processus de redémarrage des activités du réseau, avertissant que la chaîne d’approvisionnement pourrait prendre plusieurs jours avant de revenir à la normale.

«Depuis [mercredi], nous avons remis le système à son fonctionnement normal, en livrant des millions de gallons par heure aux marchés que nous desservons», a déclaré l’entreprise sur son compte Twitter, samedi. Ces marchés comprennent le Texas, la Louisiane, le Mississippi, l’Alabama, le Tennessee, la Géorgie, la Caroline du Sud et du Nord, la Virginie, le Maryland, le District de Columbia, le Delaware, la Pennsylvanie et le New Jersey.

«Tous ces marchés reçoivent désormais des produits de notre pipeline», a-t-elle ajouté en indiquant que ses employés travaillaient en toute sécurité et sans relâche 24 heures sur 24 pour que le réseau soit opérationnel.

Plusieurs régions du pays souffraient de pénuries d’essence, mais la situation s’est améliorée depuis jeudi soir. La secrétaire à l’Énergie, Jennifer Granholm, a déclaré vendredi à l’Associated Press que le problème avait été surmonté puisqu’environ 200 stations-service rouvraient toutes les heures.

«On va devoir travailler là-dessus au cours des prochains jours, mais nous devrions revenir à la normale bientôt», a-t-elle déclaré.

Plusieurs sources ont confirmé à l’Associated Press que Colonial Pipeline avait versé aux pirates une rançon de près de 5 millions $ en cryptomonnaie afin d’obtenir la clé de décryptage logicielle nécessaire pour déchiffrer le réseau de données.

La rançon de 75 Bitcoins a été payée samedi dernier, un jour après que les criminels eurent réussi à neutraliser le réseau de Colonial, selon Tom Robinson, cofondateur de la société de suivi de cryptomonnaie Elliptic.

Ce réseau de pipelines fournit environ 45% de l’essence consommée sur la côte Est.