Les activités parascolaires pourraient reprendre le 14 septembre, dit Legault

QUÉBEC — Le premier ministre François Legault annonce que toutes les activités parascolaires pourront reprendre le 14 septembre si le nombre de cas de COVID-19 dans la province n’augmente pas de manière significative.

Il a apporté cette précision en conférence de presse à L’Assomption, vendredi, au moment où des centaines de jeunes manifestaient dans les rues de Québec.

Ces élèves en ont contre la décision du ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, d’interdire, pour l’instant, les activités parascolaires qui regroupent des élèves de différentes classes.

La consigne a semé l’émoi dans le réseau scolaire jeudi, en pleine rentrée, puisqu’elle vient aussi mettre un frein à plusieurs programmes particuliers, concentrations et profils.

Signe qu’il règne une certaine confusion, le centre de services scolaire des Découvreurs, à Québec, a annoncé vendredi que la consigne du ministre Roberge le forçait à revoir complètement son organisation scolaire. Résultat: rentrée repoussée jusqu’au 8 septembre pour la plupart des élèves.

«Ce délai nous permettra d’ajuster notre organisation scolaire afin de nous assurer que tous les élèves restent à l’intérieur de groupes-classes stables en tout temps», a écrit le directeur général Christian Pleau dans une lettre transmise aux parents.

«On veut une saison!»

Une pétition mise en ligne, titrée «Du sport pour tous à l’école», a jusqu’ici récolté près de 50 000 signatures.

«On veut montrer notre désaccord, s’est exclamé Tristan Lévesque, un élève de 16 ans de l’école secondaire Roger-Comptois qui prenait part à la manifestation. On est tous très déçus et en colère.»

Environ 300 manifestants, la plupart des athlètes vêtus de leurs uniformes sportifs, s’étaient réunis à la Place George V près de l’Assemblée nationale, vendredi midi. Ils ont soufflé dans des trompettes et applaudi lorsque les automobilistes ont klaxonné leur appui.

Plusieurs arboraient des affiches avec des messages comme: «On veut une saison!», «On sait se laver les mains, laissez-nous aller sur le terrain!» et «Le sport scolaire = vaccin anti-décrochage».

«On espère que le ministre va revenir sur sa décision», a insisté Maxime Jabin, 16 ans, de l’Académie Saint-Louis.

Roberge tente de calmer le jeu

Dans une lettre ouverte envoyée aux médias vendredi, le ministre Roberge a plaidé que «l’enjeu central» de la rentrée était de «détecter, isoler et contenir efficacement» les cas de COVID-19.

La consigne pourrait être revue si le retour en classe se déroule bien, a-t-il précisé. La veille, le ministre avait dit vouloir attendre un mois.

«Si (…) la rentrée a peu d’effet sur le portrait épidémiologique, nous serons en mesure de proposer des assouplissements qui permettront aux écoles actuellement incapables de mettre en place leur offre habituelle de le faire», a-t-il déclaré.

«Ainsi, les programmes sport-études, arts-études, le sport interscolaire et les activités parascolaires qui n’auront pas pu être offerts dans certaines écoles dès la rentrée pourraient y être réintégrés pour permettre aux élèves de retrouver leur passion.»

Jeudi, le député libéral et ex-hockeyeur Enrico Ciccone avait vivement dénoncé «l’incohérence» de cette mesure, annoncée à la toute dernière minute, alors que les jeunes reprenaient le chemin de l’école.

Il a appelé le ministre à expliquer la différence entre une équipe sportive scolaire et civile, soulignant qu’en réalité, les jeunes pourront continuer à pratiquer leur sport au civil, en dehors des murs de l’école.

M. Ciccone avait aussi fait valoir que le sport étudiant motivait les élèves, tout en combattant la sédentarité.

Les écoles privées outrées

Dans une lettre transmise à La Presse Canadienne, le président de la Fédération des établissements d’enseignement privés, David Bowles, se dit en «désaccord» avec la nouvelle consigne qui met «en péril le sport scolaire, ainsi que les activités parascolaires artistiques et culturelles au Québec, alors que la pratique du sport civil et de ces activités culturelles est permise dans un cadre civil et municipal».

Il invite le ministre Roberge à reconsidérer sa décision, dans la mesure où les écoles sont capables de faire respecter les règles sanitaires imposées aux différentes fédérations sportives et aux milieux artistiques, selon lui.

«Si une éclosion avait lieu à l’intérieur d’une équipe scolaire, par exemple, nous pourrions facilement identifier les contacts et confiner l’équipe au besoin. Si une éclosion avait lieu dans une équipe civile, avec des joueurs pouvant provenir de cinq à dix écoles différentes, la situation pourrait s’avérer plus problématique», a-t-il déclaré.

De plus, M. Bowles affirme que l’interdiction d’activités sportives et culturelles à l’école poussera les athlètes et les artistes vers le civil en plus grand nombre, multipliant les risques d’éclosion sur un plus grand territoire.