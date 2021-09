Les activités parascolaires pourront reprendre progressivement à Toronto

TORONTO, Kan. — Les activités parascolaires peuvent finalement redémarrer progressivement dans les écoles de Toronto, a annoncé lundi la direction régionale de la santé publique.

Les écoles de la métropole pourront autoriser la reprise progressive des activités parascolaires, y compris les sports et les clubs de loisir, en vertu d’un cadre élaboré par la santé publique pour aider les conseils scolaires dans cette démarche.

Ce feu vert pour la reprise des activités parascolaires survient alors que l’Ontario signalait lundi 610 nouveaux cas de COVID-19, dont 126 à Toronto. Le ministère de la Santé précise que 75 % de ces nouveaux cas concernaient des personnes qui ne sont pas complètement vaccinées ou dont le statut vaccinal est inconnu. L’Ontario a également signalé lundi deux nouveaux décès liés à la COVID-19.

Par ailleurs, 233 personnes étaient hospitalisées avec le coronavirus et 177 étaient aux soins intensifs à cause de la maladie. Le ministère rappelle toutefois que plus de 10 % des hôpitaux n’ont pas soumis de données pendant le week-end; le bilan des hospitalisations devrait donc augmenter mardi.

Le gouvernement ontarien avait autorisé la poursuite des activités parascolaires dès la rentrée en septembre, mais le bureau régional de la santé publique de Toronto avait recommandé d’attendre encore, alors que l’apprentissage en personne commençait le 9 septembre.

La santé publique de Toronto recommande maintenant de donner d’abord la priorité aux activités en plein air et à risques faibles. Ensuite, à mesure que les écoles établiront leurs routines, d’autres clubs, activités et équipes pourront redémarrer. Le bureau de santé publique a également déclaré que les fanfares scolaires pourraient reprendre leurs activités, mais sans instruments à vent.

Les écoles devront conserver des registres précis de tous les élèves qui font partie des clubs parascolaires et des cohortes d’activités, afin de faciliter la recherche de contacts en cas d’éclosion, a indiqué la direction régionale de la santé publique.

Le Conseil scolaire du district de Toronto (TDSB) et le Conseil scolaire catholique de Toronto ont tous deux écrit aux parents lundi pour leur annoncer qu’ils suivraient les nouvelles directives du bureau régional de santé publique.

«Le début de ces activités variera d’une école à l’autre en fonction du personnel bénévole, a écrit Colleen Russell-Rawlins, directrice des services éducatifs au TDSB. Nous vous demandons de continuer à faire preuve de patience et de compréhension au fur et à mesure que les écoles les mettront progressivement en marche.»