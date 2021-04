Les adolescents doivent apprendre à composer avec la colère, dit un médecin

L’actuelle pandémie alimente la colère de certains adolescents qui l’expriment de manière malsaine, déplore une psychiatre.

La Dre Shimi Kaur Kang, professeure associée à l’Université de la Colombie-Britannique, est troublée de constater qu’un certain nombre de jeunes expriment leur frustration devant la situation actuelle en devenant plus dépendants de la pornographie, du jeu, de l’alcool et de la drogue.

Certains adolescents s’en prennent davantage aux parents ou se livrent à la cyberintimidation parce que les restrictions les empêchent de sortir avec des amis et d’établir de nouvelles relations, explique-t-elle.

«Psychologiquement, ils doivent séparer leur identité de la maison, le nid et commencer à explorer.»

Les adolescents sont biologiquement motivés à se lier avec leurs pairs, à prendre des risques et à rechercher la nouveauté. Une partie de leur cerveau qui aide à contrôler les impulsions et les émotions se développe en même temps qu’ils recherchent plus d’autonomie. Mais au cours de l’année écoulée, les adolescents de nombreuses régions du pays ne sont pas allés bien au-delà de leur maison.

Apprendre en ligne sans enseignant et sans ami est ennuyeux pour certains étudiants qui trouvent difficile de rester assis pendant des heures sans avoir de contact social, souligne la Dre Kang.

C’est un environnement difficile pour les élèves qui ont besoin de plus de stimulation, note-t-elle.

Les activités parascolaires, comme le sport, le théâtre et la musique, satisfont normalement la prise de risque, mais elles ont été annulées dans plusieurs régions à cause de la pandémie. Les adolescents n’ont plus l’occasion de développer leurs habiletés et d’épater leurs amis.

«Alors ils vont sur internet et prennent des risques stupides. Je vois des enfants qui publient des choses qu’ils n’auraient jamais publiées autrement. Cela a un impact sur leurs résultats scolaires, leur réputation, toutes sortes de choses.»

Excès

L’isolement, l’incertitude et la frustration conduisent parfois à des excès de colère qui peuvent devenir incontrôlables, prévient la Dre Kang.

«Je connais des cas d’adolescents qui ont saccagé leur chambre, sont devenus violents avec leurs parents après que ceux-ci eurent essayé de limiter le temps devant un écran ou d’éteindre la Xbox. Certains ont fugué parce qu’ils sont accros à la technologie. Ils ne veulent pas des limites de chez eux et ils se tournent vers l’alcool et la drogue pour faire face à leurs émotions.»

L’apprentissage social et émotionnel fait déjà partie du programme d’études dans de nombreuses juridictions dans l’ensemble du pays, mais ceux-ci passent souvent au second plan à l’université, déplore la Dre Kang.

«J’espère que la pandémie poussera cela plus loin et plus rapidement parce que nous allons beaucoup trop lentement»

Selon elle, une approche plus formelle est nécessaire pour former les enseignants sur les moyens de transmettre des conseils aux élèves et de les aider à créer de saines habitudes de vie.

Des parents croient que le manque d’activités parascolaires à l’école et dans la collectivité a des répercussions négatives pour leurs enfants.

Le président d’un comité de parents d’une école, Rod Roodenburg, dit que des parents lui parlent régulièrement de divers problèmes auxquels leurs enfants sont confrontés pendant la pandémie. Plusieurs soulignent qu’il y a davantage de conflits dans leur foyer.

«Je reçois des courriels, je reçois des appels téléphoniques et on m’arrête dans la rue. Je parle aux parents de tous les problèmes qu’ils rencontrent. Je sais qu’il y a eu beaucoup de disputes et des difficultés pour beaucoup d’élèves.»

En février, l’école, connue pour son programme de théâtre et de cinéma, a été vandalisée. Des fenêtres ont été fracassées, ce qui a préoccupé bon nombre de parents, dit M. Roodenburg.

«C’est l’expression d’une partie de la frustration. Le quartier s’est réuni, les parents se sont réunis, et l’école s’est réunie pour résoudre le problème. C’est un problème qui a été amplifié par la COVID».

Joanna Henderson, psychologue et scientifique principale au Centre de toxicomanie et de santé mentale de Toronto, souligne l’importance pour un adolescent d’établir une routine prévisible pour dormir, manger et faire de l’exercice. Ils ont aussi besoin d’une relation de soutien avec un adulte ou un mentor, de préférence avec quelqu’un à l’extérieur de la maison pendant la pandémie.

Elle croit que la situation actuelle représente un défi pour les adolescents dont les contacts réguliers avec un entraîneur ou leur enseignant ont été perturbés pendant la pandémie.

«Ce sentiment ‘à quoi bon de sortir du lit aujourd’hui ou demain?’ est très profond dans le contexte actuel », raconte Mme Henderson.

Dans l’ensemble, il est important pour les parents de montrer l’exemple en matière de soins personnels et de capacités d’adaptation, notamment de respirer avant de réagir aux émotions intenses pendant une période difficile pour leurs enfants, dit-elle.

«Cela dépend en partie de la connaissance de son enfant. Bien sûr, détruire un objet, claquer des portes ou utiliser un langage inapproprié doit avoir des conséquences, on peut en parler, mais pas nécessairement sur le champ. On peut attendre le lendemain pour le faire.»