Les aéroports de Toronto et Montréal bon derniers en satisfaction de la clientèle

TORONTO — Les aéroports de Toronto et de Montréal se sont retrouvés en queue de peloton dans la course à la satisfaction des passagers cette année, selon une étude de J.D. Power.

L’étude classe l’aéroport Pearson de Toronto au deuxième rang en partant du bas dans la catégorie des plus grands aéroports qui accueillent plus de 33 millions de passagers par an.

L’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal se classe troisième en partant du bas dans la catégorie suivante, avec un trafic de passagers compris entre 10 millions et 32,9 millions par année.

Par ailleurs, les aéroports de l’Ouest canadien se classent un peu mieux en termes de satisfaction des consommateurs, les aéroports de Calgary et de Vancouver se classant respectivement aux 10e et 17e places.

Dans l’ensemble, le rapport suggère que la satisfaction globale de tous les passagers nord-américains s’est améliorée depuis l’année dernière malgré des obstacles tels que la pénurie persistante de pilotes, les retards et annulations liés aux conditions météorologiques et la forte demande des passagers.

Michael Taylor de J.D. Power affirme que l’année n’a pas été facile pour les aéroports nord-américains, mais que d’importantes améliorations ont permis à nombre d’entre eux de gérer l’afflux de passagers et de fonctionner à plein rendement.

Le rapport, qui a interrogé 27 147 personnes voyageant dans au moins un aéroport américain ou canadien entre août 2022 et juillet 2023, suggère que l’affluence continuera d’être un défi dans un avenir prévisible.

Toronto Pearson soutient que des efforts ont été déployés pour améliorer la satisfaction des passagers.

«Bien que nous soyons déçus des résultats, l'(Autorité aéroportuaire du Grand Toronto) travaille sans relâche avec les compagnies aériennes, les agences et d’autres partenaires pour améliorer l’expérience des passagers depuis la relance de l’année dernière», a-t-elle déclaré dans un communiqué.