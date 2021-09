Les Afghans doivent maintenant affronter une crise alimentaire en plus des talibans

KABOUL — L’Afghanistan pourrait être à court de nourriture avant la fin du mois, a mis en garde mercredi un haut responsable des Nations unies. Une crise alimentaire pourrait ainsi venir s’ajouter aux défis de ce pays bouleversé par la prise de contrôle du pouvoir par les talibans après des décennies de guerre.

Environ un tiers des 38 millions d’Afghans seraient en situation d’insécurité alimentaire «urgente», selon le coordonnateur humanitaire de la Mission d’assistance des Nations unies en Afghanistan Ramiz Alakbarov. Il ajoute qu’à l’approche de l’hiver et en raison d’une grave sécheresse, des fonds supplémentaires sont nécessaires pour nourrir la population.

Le Programme alimentaire mondial de l’Organisation des Nations unies (ONU) a déjà envoyé et distribué des denrées à des dizaines de milliers de personnes au cours des dernières semaines. Toutefois, à peine 39 % des 1,3 milliard de dollars nécessaires à l’opération ont été reçus, a précisé M. Alakbarov.

«La saison hivernale approche et sans fonds supplémentaires, les réserves de nourriture vont s’épuiser d’ici la fin du mois de septembre», prévoit-il.

Les talibans, qui ont pris le contrôle du pays peu avant le retrait complet des troupes américaines cette semaine, doivent maintenant diriger un État qui dépend lourdement de l’aide internationale. En plus des craintes d’une famine, l’Afghanistan n’a pas payé ses fonctionnaires depuis des mois et la monnaie nationale ne cesse de se déprécier. La majorité des réserves étrangères de l’Afghanistan sont conservées hors du pays et sont présentement gelées.

Un consommateur rencontré à Kaboul, Mohammad Sharif, mentionne que les magasins et les marchés de la capitale ont toujours des aliments en réserve, mais de grandes inquiétudes se répandent face à une flambée du prix des denrées.

«Si la situation persiste et qu’il n’y a pas de gouvernement pour contrôler les prix, cela va causer beaucoup de problèmes à la population locale», craint-il.

Dans la foulée du retrait de l’armée américaine, de nombreux Afghans attendent avec appréhension de voir comment les talibans vont exercer le pouvoir. La dernière fois qu’ils ont dirigé le pays, avant d’être chassés par l’invasion militaire menée par les États-Unis, en 2001, ils avaient imposé des restrictions draconiennes aux libertés individuelles en interdisant aux jeunes filles d’aller à l’école, en confinant les femmes à la maison et en interdisant la télévision, la musique et la photographie.

Plus récemment, les leaders talibans ont tenté de se dépeindre sous un jour plus modéré. Les écoles ont été rouvertes aux garçons et aux filles, mais séparément. Les femmes continuent de sortir dans les rues en portant le voile islamique, comme elles l’ont toujours fait, plutôt que d’enfiler la burqa comme les talibans l’exigeaient dans le passé.

Le défi des talibans de relancer l’économie du pays pourrait donner du poids aux demandes des États occidentaux qui réclament la mise en place d’un gouvernement inclusif et la garantie du respect des droits des femmes, ce que les talibans ont promis de faire. Les talibans prétendent vouloir maintenir de bonnes relations avec les autres États, incluant les États-Unis.

De nombreux Afghans doutent de ces voeux pieux et s’inquiètent du fait que la situation économique actuelle du pays ne leur offre que peu d’opportunités. Des dizaines de milliers de personnes ont cherché à fuir en profitant de l’un des plus importants ponts aériens de l’histoire.

Mais des milliers de citoyens ayant collaboré avec les États-Unis et leurs alliés, dont le Canada, ainsi que près de 200 Américains sont demeurés coincés en Afghanistan après la fin de l’opération d’évacuation. Le dernier vol militaire américain a décollé de l’aéroport international de Kaboul tout juste avant minuit lundi soir.

Le président Joe Biden avait ensuite défendu sa gestion de l’opération d’évacuation chaotique. Des actes violents ont notamment marqué le processus quand un attentat suicide a tué 169 Afghans et 13 militaires américains.

Joe Biden a souligné qu’il était inévitable que le retrait des troupes soit difficile après deux décennies de guerre.

Le président a dit s’engager à extraire les citoyens américains coincés en Afghanistan s’ils le souhaitent. Les talibans ont promis de laisser circuler librement les gens qui détiennent des documents légaux, mais encore faut-il qu’un transporteur aérien soit disposé à offrir une liaison en Afghanistan.

Selon un porte-parole des talibans, une équipe de techniciens en provenance de Turquie et du Qatar est arrivée à Kaboul pour aider à la reprise des activités de l’aéroport international.

Autre important problème pour les talibans, ils doivent composer avec la présence du groupe armé État islamique, une organisation terroriste encore plus radicale. Le groupe a d’ailleurs revendiqué l’attentat à la bombe survenu à l’aéroport de Kaboul.

Les talibans ont promis de ne pas permettre que l’Afghanistan serve de base à une organisation terroriste voulant mener des attaques contre d’autres États. Il s’agit d’une exigence capitale des États-Unis depuis que des membres d’Al-Qaïda, installés en Afghanistan, ont orchestré les attentats du 11 septembre 2001.