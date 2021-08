Les Afghans pris à Kaboul ne savent pas s’ils doivent se terrer ou tenter de fuir

OTTAWA — Des organismes de soutien ne savent pas quel conseil donner à des centaines d’Afghans qui avaient demandé l’aide du Canada, mais qui sont maintenant coincés à Kaboul.

Des organismes d’anciens combattants et de défenseurs des réfugiés, notamment, soutiennent que la majorité de ces Afghans n’ont toujours pas eu de réponse du ministère de l’Immigration et des Réfugiés pour simplement confirmer si leur demande de réinstallation au Canada avait été ou non approuvée.

En conséquence, ces organismes de soutien ne savent pas s’ils doivent dire aux Afghans de se terrer en lieux sûrs à Kaboul, d’essayer de prendre éventuellement un vol militaire ou civil des forces alliées, ou alors risquer de fuir vers le Pakistan ou un autre pays voisin.

Le premier ministre Justin Trudeau, quant à lui, a déclaré aux journalistes lundi à Granby, en campagne électorale, que le Canada soutenait une proposition française et britannique de créer une «zone de sécurité» à l’aéroport de Kaboul, afin que les Afghans puissent continuer à quitter ce pays maintenant dirigé par les talibans.

Le président Joe Biden a annoncé lundi que le dernier vol d’évacuation américain quitterait l’Afghanistan mardi, bien que le Pentagone ait refusé en matinée de confirmer cette date de retrait du 31 août.

Le dernier vol militaire du Canada a quitté l’Afghanistan jeudi dernier.

«J’appuie le désir d’établir un aéroport civil sécure à Kaboul, même après le départ des militaires des forces alliées», a indiqué lundi le premier ministre Trudeau.

«Ça va être important que la nourriture, les médicaments, les vaccins continuent à arriver en Afghanistan (…) C’est pour ça que nous mettons de la pression sur les talibans de le permettre, et aussi de permettre à tous ceux qui ont la documentation d’un tiers pays comme le Canada de pouvoir quitter l’Afghanistan», a-t-il ajouté.