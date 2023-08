Les agriculteurs de la C.-B. sont aux premières loges du changement climatique

CALGARY — Les agriculteurs de la Colombie-Britannique se disent de plus en plus préoccupés par le changement climatique et les impacts des conditions météorologiques extrêmes sur la production alimentaire dans la province.

En raison de son climat chaud, la Colombie-Britannique possède une industrie agricole unique.

Les agriculteurs de la province peuvent cultiver des fruits et des légumes qui ne pousseraient pas ailleurs au Canada, et la Colombie-Britannique détient également les seules grandes régions viticoles de l’Ouest canadien.

Mais au cours des trois dernières années, les agriculteurs britanno-colombiens ont souffert de la sécheresse, de la chaleur extrême, des inondations et des incendies.

Ces catastrophes ont entraîné de mauvaises récoltes et des pertes de bétail, en plus de causer des dégâts considérables sur les terres agricoles et les infrastructures.

Certains agriculteurs se disent inquiets de ce que les années à venir leur réservent et ajoutent que leur industrie aura besoin d’un soutien gouvernemental accru pour se préparer aux futures catastrophes naturelles.