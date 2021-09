Les agriculteurs manifestent en Inde et défient le gouvernement de Narendra Modi

NEW DELHI — Des milliers d’agriculteurs ont bloqué les grandes routes et les chemins de fer entourant la capitale indienne, lundi, pour souligner le premier anniversaire de leur mobilisation contre des lois qui menacent leur gagne-pain, disent-ils.

Les agriculteurs ont relancé leur mouvement de revendication en lançant un appel à la grève nationale afin de marquer l’anniversaire de l’adoption des lois dénoncées. Cette immense mobilisation représente l’un des plus grands défis auxquels le premier ministre Narendra Modi est confronté depuis sa réélection en 2019.

Brandissant des drapeaux colorés et distribuant des aliments gratuitement, des centaines de producteurs agricoles se sont réunis lundi dans l’un des endroits prévus en bordure de New Delhi.

«L’enthousiasme qu’on ressentait au premier jour est encore plus grand et plus fort aujourd’hui», a commenté Manjit Singh, un agriculteur et manifestant de 45 ans.

Une résidente de New Delhi, Mohini Kaur, 61 ans, s’est déplacé pour démontrer son soutien aux agriculteurs.

«Ces agriculteurs au coeur de lion sont ici aujourd’hui sous la chaleur du soleil. Ils ont été exposés à la pluie, à la chaleur et au froid», a-t-elle souligné.

Les manifestants ont clairement fait savoir qu’ils étaient déterminés à poursuivre le mouvement. Certains d’entre eux ont même apporté des matelas pour camper sur place.

Au sud-ouest et à l’est de New Delhi, les manifestants ont pris le contrôle des autoroutes, empêchant la circulation routière et bloquant l’accès à la capitale. Des policiers ont été déployés dans les trois plus importantes manifestations entourant la ville afin de maintenir l’ordre.

Une coalition de syndicats agricoles, sous le nom de Front uni des agriculteurs, a appelé les commerces, bureaux, usines et autres institutions à fermer leurs portes en guise de solidarité pour une grève nationale de 10 heures en Inde.

Cet appel semblait toutefois avoir été largement ignoré alors que la majorité des entreprises de la capitale ont poursuivi leurs activités.

Le gouvernement a défendu ses lois, soutenant que ces changements étaient nécessaires pour moderniser l’agriculture et qu’il s’attend à voir une hausse de la production en raison des investissements privés.

De leur côté, les agriculteurs considèrent que les changements législatifs vont être catastrophiques pour leurs revenus en abolissant la protection des prix et en les forçant à vendre leurs récoltes à moindre coût aux grandes entreprises.

Dans les États voisins du Punjab et d’Haryana — les deux plus grands producteurs agricoles du pays — des milliers de manifestants ont bloqué les autoroutes.

À l’est, dans l’État du Bihar, les trains ont dû être stoppés en raison de la présence d’agriculteurs sur les rails. D’autres manifestants sont sortis dans les rues pour scander des slogans contre le gouvernement Modi, en profitant aussi pour mettre le feu à des pneus. Selon les policiers, environ 500 manifestants ont été arrêtés, mais on assure que tout s’est déroulé dans le calme.

Les partis d’opposition en Inde ont donné leur appui aux agriculteurs en accusant le gouvernement de vouloir les exploiter.

Les négociations entre le gouvernement et les agriculteurs ont échoué jusqu’ici à résoudre le conflit.

Le mouvement de protestation a pris de l’ampleur en novembre, quand les agriculteurs ont installé des camps en bordure de New Delhi. Ils y sont depuis maintenant près d’un an, résistant à un dur hiver ainsi qu’à une flambée de cas de COVID-19 qui a été dévastatrice en Inde plus tôt cette année.