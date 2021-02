Les aînés de 80 ans et plus peuvent se faire vacciner sur l’île de Montréal

MONTRÉAL — La vaccination s’élargit quelque peu, alors que les personnes âgées de 80 ans et plus qui résident sur l’île de Montréal peuvent désormais prendre un rendez-vous.

Jeudi, le ministre de la Santé, Christian Dubé, affirmait que les premières heures de l’opération de vaccination des personnes âgées de 85 ans et plus avaient permis de constater que le système de prise de rendez-vous mis en place fonctionnait rondement.

Ainsi, au lendemain du début de l’opération, la prise de rendez-vous devient accessible pour les personnes de 80 ans et plus.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal a indiqué vendredi par communiqué avoir obtenu le feu vert du gouvernement, précisant que la mesure s’applique sur l’ensemble de l’île de Montréal.

La prise de rendez-vous se fait en ligne sur le site web Quebec.ca/vaccincovid, ou par téléphone au 1 877 644-4545.

Pour faciliter la vaccination des aînés, le CIUSSS a dit «faire appel à l’ensemble de la communauté pour soutenir leurs proches, leurs parents ou leurs usagers» afin de les accompagner dans le processus de vaccination, incluant l’inscription, le transport et l’accompagnement sur le site.

Un accompagnateur d’une personne âgée de 80 ans et plus lors de sa vaccination peut se faire vacciner en même temps s’il respecte les critères suivants: il est âgé de 70 ans et plus et il est présent trois jours par semaine ou plus en soutien à son proche de plus de 80 ans.

Le CIUSSS a réitéré vendredi que les établissements de santé travaillaient avec leurs partenaires communautaires afin de faciliter l’accès aux vaccins auprès des personnes isolées ou vulnérables.

Le CIUSSS a voulu rappeler que les vaccins contre la COVID-19 sont gratuits, et qu’il n’est pas nécessaire de présenter une carte d’assurance-maladie pour les recevoir.