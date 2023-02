Les aînés évitent les piétons différemment des jeunes

MONTRÉAL — Les aînés utilisent une stratégie différente des jeunes pour éviter les piétons qu’ils croisent sur leur chemin, démontrent des travaux réalisés à l’Université Laval.

L’équipe dirigée par le professeur Bradford McFadyen, de la faculté de médecine, a notamment découvert que le regard des aînés se porte ailleurs sur le piéton qu’ils rencontrent et qu’ils ont besoin de plus de temps pour réagir et s’adapter à la situation.

Cette découverte pourrait éventuellement mener au développement d’interventions pour aider les personnes dont la mobilité est réduite en raison de l’âge ou de problèmes de santé comme un accident vasculaire cérébral.

Croiser un piéton est une situation de navigation «beaucoup plus complexe», a dit le professeur McFadyen, qui a discuté de ses travaux en primeur avec La Presse Canadienne, «parce qu’il y a une interaction avec d’autres personnes, il y a un contexte social».

«C’est probablement ça qui cause des craintes pour les gens qui ont à se déplacer, a-t-il ajouté. C’est une situation naturelle, le piéton est en mouvement et on doit remarquer des informations plus spécifiques.»

Les chercheurs ont demandé à 14 jeunes âgés en moyenne de 24 ans et à 14 personnes de plus de 70 ans de naviguer dans un environnement de réalité virtuelle représentant un centre commercial. Un piéton virtuel que les participants devaient contourner apparaissait dans leur champ de vision.

L’équipe de recherche a notamment mesuré le temps d’observation du piéton virtuel, l’endroit où les personnes participantes portaient leur regard, la distance entre le piéton humain et le piéton virtuel au moment où le contournement était amorcé et la distance minimale de contournement.

Les chercheurs ont constaté que les personnes âgées portent leur regard sur le piéton virtuel 70 % du temps, contre 50 % pour les jeunes; qu’elles consacrent deux fois moins de temps que les jeunes à regarder l’environnement, mais deux fois plus de temps à observer les jambes du piéton virtuel; et qu’elles amorcent le contournement alors qu’elles sont un mètre plus près du piéton virtuel.

Cela démontre que les personnes âgées ont besoin de plus de temps pour analyser l’information visuelle qu’elles recueillent, a-t-on indiqué par voie de communiqué. Cela signifie que leur attention est détournée des obstacles qui pourraient se trouver sur leur route.

Chez les personnes âgées qui ont des problèmes de mobilité ou d’équilibre, ajoute-t-on, cette stratégie de contournement pourrait augmenter le risque de percuter un objet ou de faire un faux pas entraînant une chute.

«Les personnes âgées recherchent plus d’informations visuelles, et pas seulement le regard, parce qu’on pouvait mesurer le regard, mais aussi le mouvement de la tête, qui était plus ciblée vers le piéton, a dit le professeur McFadyen. Il semble qu’elles cherchent l’information d’autres parties du corps que les jeunes adultes.»

Cette étude ne permet pas de mieux comprendre pourquoi les aînés hésitent parfois à visiter des lieux où ils croiseront plusieurs autres personnes, a-t-il précisé, «mais ça joue peut-être un rôle parce que ça demande plus d’attention visuelle».

Le recours à la réalité virtuelle pourrait permettre le développement de protocoles pour aider les gens qui ont des problèmes d’attention, a indiqué le chercheur, comme ceux qui ont subi une légère lésion cérébrale ou les aînés qui commencent à présenter un déclin cognitif. La réalité virtuelle pourrait aussi permettre la création de situations très précises pour détecter d’éventuels problèmes.

Cette étude découle des travaux de maîtrise du physiothérapeute Félix Fiset. Les conclusions sont publiées par le journal scientifique Human Movement Science.