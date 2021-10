Les aînés pris en charge en C.-B. courent un risque élevé de décès lié à la COVID-19

VICTORIA — La responsable de la protection des droits des aînés de la Colombie-Britannique exige l’injection de doses de rappel du vaccin contre la COVID-19 et davantage de personnel dans les établissements de soins de santé de la province.

Isobel Mackenzie affirme que les résidents des établissements de soins de longue durée et des résidences-services sont trois fois et demie plus susceptibles de contracter la COVID-19 et 33 fois plus susceptibles de mourir de la maladie.

Les données de Mme Mackenzie proviennent d’un rapport publié mercredi qui recommande d’étendre les dispositions relatives aux congés de maladie payés pour le personnel, l’embauche d’un plus grand nombre d’infirmières diplômées, d’éliminer les chambres partagées et d’augmenter la portée et la fréquence des tests de dépistage de la COVID-19.

Deux de ces recommandations clés – les vaccins obligatoires pour tout le personnel et les injections de doses de rappel pour les résidents – sont en cours de réalisation.

Le rapport de Mme Mackenzie couvrait la période pandémique de mars 2020 à février 2021, pendant laquelle on a noté 4484 cas de COVID-19 dans les établissements de soins des aînés et 782 décès.

Selon des données récentes publiées par le Centre de contrôle des maladies de la province, 368 éclosions de COVID-19 ont été recensées dans les établissements de soins de la Colombie-Britannique entre janvier 2020 et septembre 2021, tout comme 1092 décès de résidents.

Selon Mme Mackenzie, bien que tout le monde ait été touché par la pandémie en cours, les personnes âgées, en particulier celles qui vivent dans des établissements de soins, ont ressenti l’impact le plus profond, car elles sont disproportionnellement exposées à des risques de complications graves dues à la COVID-19 ou de décès.