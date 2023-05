Les Albertains invités à reporter leurs projets du week-end à cause des feux de forêt

Les autorités conseillent aux Albertains d’envisager de reporter leurs plans du long week-end alors que près de 100 feux de forêt continuent de brûler dans toute la province.

Christie Tucker, d’Alberta Wildfire, a déclaré vendredi que la longue fin de semaine de mai est généralement le moment où la province connaît un pic d’incendies de forêt d’origine humaine, ajoutant que l’année dernière 97 feux de forêt ont commencé au cours de la fin de semaine avec des niveaux de danger moins extrêmes.

«Cette saison des feux de forêt nous affecte tous et les pompiers apprécient chaque action qui réduit le potentiel d’incendies ici en Alberta», a mentionné Mme Tucker.

Vendredi après-midi, il y avait 93 feux de forêt en Alberta, dont 26 hors de contrôle.

La majeure partie de la province reste sous le coup d’une interdiction de feu, ainsi que d’une interdiction des véhicules tout-terrain tels que les quads.

Mme Tucker a fait savoir que les experts en météorologie incendie ont placé les régions de High Level, Fort Vermillion et Fort Chipewyan en alerte rouge.

«Cela signale aux pompiers et au public qu’il s’agit d’un environnement d’incendie dangereux et qu’ils doivent prendre des précautions supplémentaires pour leur propre sécurité», a précisé Mme Tucker.

Colin Blair, de l’Agence de gestion des urgences de l’Alberta, a indiqué qu’environ 275 structures, y compris des maisons et des entreprises, ont été détruites.

«Nos pensées vont à tous ceux qui ont perdu des maisons ou des entreprises ou qui ont subi des pertes à la suite de ces incendies de forêt, a déclaré M. Blair. Nous savons que c’est une période extrêmement difficile et la résilience dont les Albertains ont fait preuve est frappante.»

Plus de 8300 kilomètres carrés de terres ont brûlé, a affirmé Mme Tucker, soit environ 10 fois la taille de la région métropolitaine de Calgary.

«Nous serons tous en alerte maximale ce week-end. Il fait 10 °C au-dessus de la normale saisonnière et il fait sec en plus des rafales de vent», a avisé Mme Tucker.

Une équipe du nord-ouest des États-Unis doit arriver samedi et se diriger vers un incendie près d’Edson, dans l’ouest de l’Alberta, a indiqué Mme Tucker, ajoutant que le gouvernement avait demandé 100 soldats supplémentaires des Forces armées canadiennes pour aider à lutter contre les incendies.

En Saskatchewan, l’agence de sécurité publique de la province a conseillé vendredi aux résidents de faire preuve d’une extrême prudence lorsqu’ils se trouvent à proximité de zones de terre et d’herbe sèche.

Le gouvernement du Québec envoie un soutien à la Saskatchewan pour aider la province à lutter contre les 29 feux de forêt actifs sur son territoire.

La Saskatchewan s’attend à recevoir deux avions-citernes de type CL-415 et leurs équipages cette fin de semaine. Ce prêt de ressources s’ajoute à celui dépêché en Alberta au cours des derniers jours, notamment 52 pompiers forestiers et une équipe de gestion de feux majeurs composée de 12 spécialistes.

Vendredi également, le gouvernement de la Colombie-Britannique a averti qu’un retour à des conditions printanières plus saisonnières augmentait le risque d’incendies de forêt causés par la foudre avant le long week-end, après une période prolongée de chaleur et de sécheresse dans une grande partie de la province.

Les prévisions pour Fort St. John, dans le nord-est de la Colombie-Britannique en proie à des incendies de forêt, montrent un risque d’orages commençant vendredi soir et s’étendant jusqu’à samedi.

Dans le sud de l’intérieur, Environnement Canada a déclaré qu’il y avait un risque d’orage dans la région de Kamloops samedi, avec une possibilité d’averses jusqu’à lundi.

La province a déclaré qu’une transition vers un temps plus frais et plus humide était attendue dimanche.

La fumée devrait continuer à entraîner une mauvaise qualité de l’air et une visibilité réduite dans l’est de la Colombie-Britannique, le long de la frontière avec l’Alberta, au cours du week-end.

Jusqu’à présent, les feux de forêt se sont concentrés dans le nord-est de la Colombie-Britannique, où le district régional de Peace River a donné un ordre d’évacuation vendredi pour les propriétés situées dans une zone rurale à l’est de l’autoroute 97, au nord de Fort St. John.