Les Américains célèbrent le 4 juillet en dépit de la pluie et des tragédies

BOSTON — Les fêtards à travers les États-Unis ont bravé la chaleur et les fortes pluies pour participer aux activités du 4 juillet, mardi – célébrant la fondation de la nation avec des défilés, des feux d’artifice et des concours de dégustation de hot-dogs, le tout alors que des divisions politiques persistent au sein d’une population également rongée d’inquiétude quant à l’avenir du pays.

À Boston, les gens ont pris place sur l’ovale herbeux devant le Hatch Shell, iconique scène de concert en plein air longeant la rivière Charles, avant le traditionnel spectacle pyrotechnique. Des centaines de milliers de fêtards s’entassent généralement des deux côtés de la rivière pour le feu d’artifice qui suit un concert.

Lors d’une autre célébration de longue date, les amoureux de l’alimentation compétitive se sont rassemblés pour regarder le célèbre concours de dégustation de hot-dogs du 4 juillet de Nathan organisé dans la section Coney Island de New York.

Dame Nature joue les trouble-fête

Dans de nombreux États, la météo a été prise en compte dans la tenue des festivités

La course de 10 kilomètres Atlanta Journal-Constitution Peachtree Road Race, qui attire généralement des milliers de coureurs par temps humide, a été écourtée en raison de possibles orages.

Plus au nord, des tempêtes ont traversé les Dakotas et le Minnesota jusqu’au sud du Kansas et du Missouri, mettant en danger les barbecues et les feux d’artifice. Des grêlons de la taille de balles de ping-pong ont été signalés dans le sud-est du Dakota du Sud.

Le feu d’artifice prévu à Yankton, dans le Dakota du Sud, a été reporté à mercredi soir, car la foudre a empêché les équipages de mettre en place le spectacle. Dans le Nebraska, la célébration du jour de l’indépendance de l’Omaha Symphony, qui comprend un concert et des feux d’artifice, a également été reportée à mercredi soir.

Les habitants de La Nouvelle-Orléans ont accueilli la pluie et des conditions légèrement plus fraîches après des jours de chaleur et d’humidité. Le bateau-pompe du général Roy S. Kelley revenait au bord de la rivière pour un spectacle aquatique patriotique, envoyant des flots d’eau rouge, blanche et bleue dans les airs.

Des célébrations originales

Alors que les vacances ont mis en lumière la façon dont les Américains ont des points de vue différents sur le patriotisme, de nombreuses personnes ont adopté les vacances avec fantaisie et sens de la communauté.

À Hannibal, dans le Missouri, la ville natale de Mark Twain, le week-end du 4 juillet coïncide avec les Journées nationales de Tom Sawyer. Des concours de peinture de clôture et de saut de grenouille ont eu lieu.

Altoona, en Iowa, a surnommé sa célébration «CORNival». En plus du clin d’œil à l’anniversaire de l’Amérique, le festival marque le 100e anniversaire du premier acre de maïs de semence hybride commercial, cultivé et récolté à Altoona en 1923. Vingt statues d’épis de maïs en fibre de verre de deux mètres de haut décorés par des artistes locaux ont été dévoilées et seront plus tard placées autour de la ville de 21 000 habitants.

Dans l’est du Tennessee, la ville de Gatlinburg a organisé mardi matin son défilé annuel de minuit pour le jour de l’indépendance. George Hawkins, le créateur du défilé, est décédé samedi, ont rapporté les médias locaux.

Plusieurs morts et blessés

Certains feux d’artifice ont donné lieu à de tragiques accidents.

Une explosion de feux d’artifice lundi dans l’ouest du Michigan a tué une femme et laissé neuf autres personnes avec des blessures allant de mineures à graves, a déclaré le département du shérif du comté d’Ottawa.

Tôt mardi, des feux d’artifice jetés dans une poubelle de manière inappropriée ont provoqué un incendie qui a détruit deux maisons à Parker, une ville située juste au sud-est de Denver, selon des responsables des pompiers.

Certaines villes ont plutôt opté pour des spectacles dans lesquels des drones équipés de lumières sont codés pour créer des formes massives et mobiles dans le ciel. Lake Tahoe, en Californie, Salt Lake City et Boulder, ainsi que quelques autres villes du Colorado, ont préféré ces spectacles aériens qui peuvent afficher un grand drapeau américain et l’année 1776 en bleu, blanc et rouge.

Highland Park, en banlieue de Chicago, où une fusillade qui a éclaté l’an dernier lors du défilé du 4 juillet a fait sept morts, a aussi organisé un spectacle de drones pour éviter une pétarade de feux d’artifice.

La violence armée a également gâché une partie de l’atmosphère de fête, car des fusillades ont fait cinq morts à Philadelphie et trois au Texas.