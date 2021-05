Les Américains débutent officiellement le retrait des troupes en Afghanistan

La phase finale de la fin de la guerre des États-Unis en Afghanistan a officiellement commencé samedi, 20 ans après avoir débuté.

Le retrait des dernières troupes américaines et de l’OTAN est prévu d’ici la fin de l’été.

Le président Joe Biden avait fixé au 1er mai le début officiel du retrait des forces restantes – environ 2500 à 3500 soldats américains et 7000 soldats de l’OTAN.

Même avant samedi, la tâche herculéenne de faire ses valises avait commencé.

Les Forces armées des États-Unis sont en train de faire l’inventaire et de décider de ce qui est renvoyé aux États-Unis, et de ce qui est remis aux forces de sécurité afghanes et aussi de ce qui doit être vendu comme de la ferraille sur les marchés afghans.

Au cours des dernières semaines, l’armée a fait voler du matériel à bord d’énormes avions-cargos C-17.

On estime que les États-Unis ont dépensé plus de 2000 milliards de dollars en Afghanistan au cours des deux dernières décennies, selon le projet «Coûts de la guerre» de l’Université Brown, qui documente les coûts cachés de l’engagement militaire américain.

