Les anciennes combattantes sont mal desservies, selon une experte

HALIFAX — Si les Forces armées canadiennes comptent de plus en plus de femmes en leurs rangs, elles n’ont pas encore réussi à totalement adapter ses services d’aide aux besoins de celles-ci.

Jessica Wiebe, une artiste de Halifax qui a servi pendant huit ans dans l’artillerie, était souvent la seule femme de son unité. Aujourd’hui, elle s’inspire de son expérience et de ses traumatismes pour créer.

«Je veux sensibiliser les gens au fait que l’expérience des femmes à la guerre est laissée de côté dans un discours historique dominé par les mâles, dit Mme Wiebe. Le rappeler est vraiment important pour comprendre leurs besoins quand elles quittent la vie militaire.»

Maya Eichler, qui enseigne à l’Université Mount St. Vincent, à Halifax, a fait écho cette semaine à ces préoccupations lors de son témoignage devant un comité parlementaire de la Nouvelle-Écosse

Selon elle, les programmes d’aide aux anciens combattants sont historiquement conçus autour des expériences vécues par les hommes.

Mme Eichler a dit au comité que l’appui aux femmes et aux autres groupes genrés comme les LBGTQ, ainsi qu’à ceux ayant souffert d’un traumatisme sexuel pendant leur service, est insuffisant.

Les rares données indiquent que les femmes sont plus susceptibles de quitter l’armée pour des raisons de santé. Elles voient une baisse importante de leurs revenus lorsqu’elles reviennent à la vie civile.

«Nous manquons d’information sur les anciennes combattantes, a déploré la Pre Eichler. Nous manquons de services spécifiquement conçus pour elles. En conséquence, le taux de maladie et de blessures est plus élevé pour elles. Leur bien-être diminue.»

Pour la Pre Eichler, les traumatismes subis par les anciennes combattantes peuvent être plus complexes à traiter. Ce manque de compréhension peut provoquer une forme de discrimination involontaire envers les femmes et les militaires LBGTQ.

«On commence à peine à reconnaître que les expériences peuvent varier en fonction du genre, de l’orientation sexuelle, de la race ou de l’appartenance autochtone», a-t-elle souligné en entrevue.

Mme Wiebe dit avoir eu des difficultés à obtenir un diagnostic de SSPT après avoir souffert d’un trouble alimentaire après avoir quitté l’armée en 2014.

«Ce fut très difficile d’obtenir un diagnostic lié à mon expérience militaire», mentionne-t-elle. Elle ajoute que ses symptômes ne correspondaient pas à ce que les spécialistes savent des troubles alimentaires. Leur connaissance n’est fondée que sur l’expérience d’anciens combattants mâles.

«Il y a peu de femmes dans des unités combattantes. Souvent, il n’y en a qu’une seule parmi un grand groupe d’hommes, souligne Mme Wiebe. Je me sentais vraiment seule avec tous mes problèmes quand j’ai obtenu mon congé de l’armée. Ce n’est qu’en commençant une thérapie de groupe avec d’autres anciennes combattantes ayant vécu les mêmes expériences que j’ai réalisé que j’étais loin d’être seule.»

Le gouvernement fédéral cherche à comprendre les besoins des anciennes combattantes. Le ministère des Anciens Combattants a créé en 2019 un Bureau des femmes vétérans et vétérans LGBTQ2 dont le mandat est «d’aider à faire progresser l’égalité des sexes, la diversité et l’inclusion pour les femmes vétéranes et les vétérans LGBTQ2».

Sa directrice générale Christina Hutchins dit qu’il y a des différences fondamentales entre les besoins des anciennes combattantes femmes ou LBGTQ et les collègues masculins. Les femmes et les militaires LBGTQ souffrent plus de problèmes mentaux lorsqu’elles quittent l’armée et peuvent éprouver plus de difficultés à transiter vers la vie civile.

«Elles veulent être reconnues tout comme leurs collègues masculins. Elles veulent que les services et les programmes que nous offrons soient aussi équitablement accessibles pour répondre à leurs besoins», explique Mme Hutchins.

Rétablir la confiance entre le ministère et ces groupes exigera une plus grande sensibilité aux traumatismes que ces femmes ont vécus, ajoute-t-elle.

—

Cet article a été produit avec le soutien financier des Bourses Facebook et La Presse Canadienne pour les nouvelles.