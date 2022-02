Les Anglais atteints de COVID-19 n’auront plus à se placer en quarantaine

LONDRES — Les Anglais atteints de COVID-19 ne seront plus obligés à se placer en quarantaine dès la semaine prochaine, a annoncé le gouvernement.

Le premier ministre Boris Johnson a annoncé dimanche un plan pour «vivre avec la COVID-19». Le nombre de tests pourrait aussi être réduit.

M. Johnson dit que la fin des restrictions permettra à la population de «se protéger elle-même sans restreindre [ses] libertés». Il s’attend à présenter lundi les modalités de ce plan au Parlement.

«Je ne dis pas que nous allons jeter aux orties la prudence, mais le temps de reprendre confiance est venu, a déclaré le premier ministre dans une entrevue à la BBC. Nous avons atteint un stade où il est temps de rééquilibrer les choses, de s’éloigner des obligations gouvernementales, de cesser certains types d’action et d’encourager la responsabilité individuelle.»

Toutefois, certains conseillers scientifiques du gouvernement estiment que la décision est téméraire. Cela pourrait entraîner une hausse des infections et affaiblir les capacités du pays à se défendre contre de futures souches encore plus virulentes.

Pour le porte-parole de l’opposition travailliste, Wes Steeting, Boris Johnson «déclare la victoire avant que la guerre soit terminée».

Le gouvernement conservateur avait déjà levé en janvier plusieurs restrictions mises en place en Angleterre, notamment l’obligation du passeport vaccinal dans les salles et même celle de porter un couvre-visage, à l’exception des hôpitaux. L’Écosse, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord ont leurs propres règles de santé publique. Eux préfèrent lever les restrictions à un rythme plus lent.

Jusqu’à présent, la levée des restrictions n’a pas provoqué une hausse soudaine des hospitalisations et des décès. Le Royaume-Uni a payé le prix humain le plus cher en Europe, derrière la Russie, avec plus de 160 000 décès.

En Grande-Bretagne, 85 % des gens âgés de 12 ans et plus ont reçu deux doses de vaccin. Près des deux tiers ont reçu une dose de rappel.

Le gouvernement dit qu’il abandonnera «toutes les mesures intérieures restantes restreignant la liberté».

L’obligation de s’isoler pendant au moins cinq jours après avoir été déclarés positifs à la COVID-19 sera remplacée par des conseils. La COVID-19 sera traitée comme une grippe lorsqu’elle deviendra plus endémique.

Le gouvernement compte sur la vaccination et les traitements pour contrôler le coronavirus. Il a toutefois prévenu que les «systèmes de surveillance et les mesures de contingence seraient remis en place» si nécessaire.

«La COVID ne disparaîtra pas soudainement. Nous devrons apprendre à vivre avec le virus et continuer à nous protéger sans restreindre nos libertés», a souligné M. Johnson.