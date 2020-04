Les animaux reprennent le contrôle du parc national de Yosemite

MONTRÉAL — Les animaux semblent profiter de la pandémie de coronavirus pour se réapproprier un des plus beaux endroits de la planète: le parc national de Yosemite, en Californie.

Des employés du parc rapportent ainsi avoir aperçu quatre fois plus d’ours que d’habitude, selon une journaliste du quotidien «L.A. Times» qui s’est rendue sur place.

D’autres prédateurs de premier plan, comme les coyotes et les lynx, seraient aussi plus présents et plus actifs que jamais.

Le parc est fermé au public depuis le 20 mars, alors qu’il accueille normalement quelque 310 000 visiteurs seulement en avril.

Un expert interrogé par le «L.A. Times» a estimé qu’un visiteur arrivé du 19e siècle ne serait probablement pas dépaysé par l’apparence du parc aujourd’hui.