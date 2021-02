Les appels se multiplient, mais qui peut enquêter sur le gouverneur de New York?

NEW YORK — Les allégations d’une ancienne assistante selon lesquelles le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, l’aurait soumise à un baiser non sollicité et l’aurait harcelée sexuellement pendant des années ont provoqué des appels à une enquête. Mais plusieurs se demandent qui pourrait mener une telle enquête.

Quelques heures après que Lindsey Boylan ait détaillé ses allégations contre le gouverneur démocrate dans un article mercredi, cinq sénatrices républicaines ont exhorté le procureur général de New York à nommer un procureur spécial pour enquêter. Au moins une sénatrice démocrate a également demandé une enquête.

Des revendications proviennent également de certaines voix en dehors de la capitale de l’État, y compris l’éminente organisation nationale contre le harcèlement sexuel «Time’s Up» et un groupe de défense lancé par d’anciens employés législatifs de New York qui ont été victimes de ce type de harcèlement.

À la Maison-Blanche, l’attachée de presse Jen Psaki a répondu jeudi à une question sur les allégations de Lindsey Boylan et a répondu que le président Joe Biden a souvent déclaré que toute personne qui présentait des allégations de harcèlement sexuel doit être traitée avec «dignité et respect» et mérite d’être «entendue».

Andrew Cuomo a qualifié les allégations de Lindsey Boylan de «tout simplement fausses» lorsqu’elle les a abordées pour la première fois sans détails en décembre. Son bureau a publié un autre démenti mercredi.

Alors que les allégations suscitent des demandes d’enquête, elles révèlent également la complexité de le faire, en particulier en raison des récriminations de longue date selon lesquelles la commission d’éthique de l’État n’est pas suffisamment indépendante.

«Ce dont l’État a besoin en général … c’est un bureau plus indépendant pour enquêter et poursuivre les fautifs au gouvernement», a déclaré Alan Rothstein, membre du conseil d’administration du groupe sur la bonne gouvernance «Citizens Union». «En fin de compte, vous avez besoin d’un moyen de responsabiliser les fonctionnaires.»

Voici quelques pistes possibles pour une enquête, le cas échéant:

LA COMMISSION D’ÉTHIQUE

New York a lancé l’agence d’éthique, connue sous le nom de JCOPE, en 2011 après une série d’affaires de corruption, de scandales et de plaintes selon lesquelles une itération précédente était molle, lourde et sujette à des blocages.

L’agence s’est attaquée à des allégations de harcèlement sexuel dans le passé, constatant que l’ancien membre de l’Assemblée, le démocrate Vito Lopez, avait fait des avances sexuelles non désirées à des employées. Un comité d’éthique lui a finalement infligé une amende de 330 000 $.

Mais la JCOPE a également été critiquée, notamment parce qu’elle est trop proche du gouverneur, qui nomme six de ses 14 membres. Selon la loi, entreprendre une enquête sur un gouverneur exigerait un vote d’au moins deux des personnes nommées par celui-ci.

En 2019, la JCOPE n’a pas ouvert d’enquête sur l’utilisation des ressources de l’État par l’ancien assistant d’Andrew Cuomo Joe Percoco. Celui-ci se trouve actuellement dans une prison fédérale, condamné pour avoir accepté plus de 300 000 dollars de sociétés cherchant à influencer l’administration Cuomo.

Les sénatrices républicaines qui réclament une enquête sur les allégations de Lindsey Boylan ont qualifié la JCOPE «d’extension du contrôle du gouverneur».

La sénatrice démocrate Liz Krueger a exprimé des préoccupations quelque peu similaires, affirmant que «toutes les allégations crédibles de harcèlement sexuel» doivent faire l’objet d’une enquête approfondie et indépendante, mais que l’agence JCOPE est «compromise et inefficace».

Evan Davis, ancien avocat du regretté gouverneur Mario Cuomo – le père du gouverneur actuel – a déclaré qu’une enquête de la JCOPE sur les allégations de Lindsey Boylan «ne serait qu’une farce totale, en termes de crédibilité».

Si les six personnes nommées par Andrew Cuomo devaient se récuser, le groupe pourrait ne pas avoir le nombre de votants nécessaire et être incapable d’agir, car il y a actuellement un poste vacant parmi les huit autres membres, a noté Evan Davis.

Le porte-parole de la JCOPE, Walt McClure, a déclaré jeudi qu’il ne pouvait faire aucun commentaire sur une question faisant ou pouvant faire l’objet d’une enquête.

LA LÉGISLATURE

«La seule chose que je peux voir qui fonctionne maintenant, c’est si l’Assemblée législative embauche un cabinet juridique externe pour faire une enquête approfondie», a déclaré Evan Davis. «Ce serait la seule façon de faire cela sans politique.»

Les dirigeants démocrates de l’Assemblée législative ont qualifié les allégations de Lindsey Boylan de graves et de dérangeantes, mais se sont abstenus de suggérer une enquête. Des demandes ont été envoyées à leurs représentants jeudi pour savoir s’ils soutenaient l’initiative.

En théorie, l’Assemblée législative pourrait nommer une commission pour diriger une enquête, a déclaré Alan Rothstein. Mais de telles commissions, autant au niveau étatique que national, peuvent susciter des questionnements sur le pouvoir d’une branche du gouvernement d’enquêter sur une autre.

UN PROCUREUR SPÉCIAL

Dans une lettre adressée à la procureure générale de l’État démocrate, Letitia James, les cinq sénatrices républicaines ont demandé la nomination immédiate d’un procureur spécial.

«Si ces allégations sont vraies, les actions du gouverneur et de son personnel ne sont pas seulement grossièrement inappropriées – elles sont aussi potentiellement de nature criminelle», ont écrit les sénatrices Patricia Ritchie, Pamela Helming, Alexis Weik, Susan Serino et Daphne Jordan.

Andrew Cuomo lui-même a nommé un procureur spécial en 2018 pour explorer les allégations selon lesquelles l’ancien procureur général Eric Schneiderman, un démocrate, aurait abusé de quatre femmes lors de ce qui était censé être des rencontres amoureuses. Le procureur spécial n’a finalement porté aucune accusation.

Le Bureau des droits civils du procureur général examine parfois les plaintes de harcèlement sexuel lui-même s’il constate «un modèle, une pratique ou une politique de harcèlement sexuel affectant un nombre important de personnes». Lindsey Boylan a accusé Andrew Cuomo de «harcèlement généralisé» des employées.

Le bureau de Letitia James a déclaré jeudi qu’il avait reçu la lettre des sénatrices et qu’il l’examinait.

AGENCES DE DROITS

La Division des ressources humaines de l’État, le département du Travail de l’État et la Commission fédérale pour l’égalité des chances en matière d’emploi peuvent tous déposer des plaintes pour harcèlement sexuel. Mais le délai de dépôt de ces plaintes varie de 180 jours à un an; Lindsey Boylan a quitté son emploi en septembre 2018.

La Commission des droits de l’homme de la ville de New York dispose d’une fenêtre de trois ans pour déposer des plaintes pour harcèlement sexuel. Selon le récit de Lindsey Boylan, le baiser non sollicité s’est produit dans le bureau d’Andrew Cuomo à New York et semble s’être produit en 2018 mais elle n’a pas spécifié de date.

Lindsey Boylan, ancienne secrétaire adjointe au développement économique et conseillère spéciale du gouverneur, a refusé d’être interviewée.

– Par Marina Villeneuve et Jennifer Peltz, The Associated Press