Les arrestations ne remettent pas en question la réconciliation, selon Ottawa

OTTAWA — Les ministres fédéraux, réunis lundi matin pour discuter des blocages des voies ferrées, assurent que les derniers développements ne nuiront pas aux efforts de réconciliation si chers au gouvernement Trudeau.

«Nous ne mettons nullement en danger notre engagement pour la réconciliation», a assuré le ministre de la Sécurité publique, Bill Blair, à sa sortie de la réunion. «Mais, en même temps, l’impact de ces interruptions de services ferroviaires et de ces barricades est intenable», a-t-il poursuivi du même souffle.

«Une fois que les barricades seront levées, revenez à la table. Nous avons tellement de travail à faire», a-t-il également offert.

«Les canaux sont toujours ouverts. Nos ministres sont disposés à discuter avec les chefs traditionnels, avec tous ceux qui veulent discuter avec nous. Mais encore une fois, il faut que les barricades soient levées», a dit, en écho, son collègue Pablo Rodriguez.

Vendredi, Justin Trudeau a déclaré que les barricades devaient tomber et que les injonctions ordonnant le dégagement des voies devaient être appliquées.

Lundi matin, la police provinciale ontarienne (PPO) a effectué plusieurs arrestations dans la région de Belleville. En réaction à cette intervention policière, les Mohawks de Kahnawake s’employaient à ralentir le trafic sur une route québécoise, en avant-midi, lundi.

Pendant ce temps, quelque 300 personnes manifestaient à Ottawa, en appui aux Wet’suwet’en.

Cette manifestation a provoqué un resserrement de la sécurité. Des policiers ont été postés à tous les accès à la colline parlementaire.

Au cours de la réunion matinale dans les bureaux du premier ministre, le ministre Blair a confirmé que depuis vendredi, 15h, heure de Colombie-Britannique, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a «terminé la relocalisation de sa base des opérations vers le détachement de Houston», selon un compte-rendu de cette réunion.

Les chefs héréditaires Wet’suwet’en réclament que la GRC quitte leur territoire. On ignore si ce mouvement de la GRC leur suffira.

Au bureau du premier ministre, on souligne que les interventions relèvent des forces policières sur le terrain et on assure que les canaux de communications avec les provinces demeurent ouverts.

On dit également qu’il y a du «travail en coulisses» pour assurer l’accès aux produits essentiels, citant le propane, les produits chimiques nécessaires pour le traitement de l’eau potable et les produits agricoles.

Du côté de l’opposition, le chef par intérim du Parti conservateur, Andrew Scheer, a contacté M. Trudeau lundi matin et s’est empressé de publier un compte-rendu de cet appel téléphonique.

«M. Scheer a demandé au premier ministre d’agir plus fermement avant que ces manifestations paralysent complètement l’économie», peut-on lire dans ce compte-rendu.