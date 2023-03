Les artistes et musiciens autochtones réclament un quota au CRTC

MONTRÉAL — Afin de partager leur culture et aussi dans l’optique de la faire survivre, les artistes et musiciens de langue autochtone réclament un quota de 5% sur les ondes des radios commerciales canadiennes. Un mémoire a été déposé en ce sens au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).

Pour appuyer cette revendication, la maison de disques Makusham Musique a réalisé un mémoire documentant l’infime espace de la musique de langue autochtone sur les ondes canadiennes. Considérées ironiquement comme des langues étrangères, les chansons en langues autochtones ne représentent que quelques points de pourcentage des pistes jouées en ondes.

«Bien que l’industrie musicale autochtone soit en plein essor au Canada, la présence de nos artistes dans les radios commerciales reste plus que marginale», a déploré Mathieu McKenzie, directeur des relations publiques et copropriétaire de la maison de disques.

Lui-même musicien, il a déploré le retour plus que timide des stations à qui il a fait parvenir des pistes de son album à paraître plus tard cette semaine. Il a aussi affirmé que plusieurs artistes autochtones canadiens se tournent vers l’anglais dans l’espoir d’être entendus à la radio.

Son père, l’auteur-compositeur-interprète Florent Vollant, a rappelé que sa formation Kashtin était au sommet de sa gloire au début des années 1990, quand est survenue la Crise d’Oka. Depuis, les chansons en langue autochtone ont été boycottées et n’ont jamais fait de retour en ondes, se désole-t-il.

L’étude fait également état d’un sondage non scientifique dans lequel tout près de 95% des répondants sont d’avis qu’un quota de musique autochtone devrait être imposé dans les stations du pays.

