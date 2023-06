Les Athletics avancent dans leur projet de déménagement à Vegas

CARSON CITY, Nev. — Les Athletics d’Oakland ont franchi un obstacle majeur à leur projet de déménagement à Las Vegas après que la législature du Nevada a donné son accord final, mercredi, au financement public d’une partie du stade proposé, d’une valeur de 1,5 milliard de dollars et doté d’un toit rétractable.

L’accord doit encore être signé par le gouverneur et la Ligue majeure de baseball doit encore approuver le déménagement des A’s à Las Vegas, mais les deux sont prévus.

L’Assemblée a approuvé la version finale du projet de loi, avec 380 millions de dollars de fonds publics, par 25 voix contre 15, après avoir apporté des modifications mineures à la mesure que le Sénat avait approuvée par 13 voix contre 8 mardi, quelques heures avant que les Golden Knights de Vegas ne remportent la Coupe Stanley.

Les 380 millions de dollars de financement public proviendraient principalement de 180 millions de dollars de crédits d’impôt transférables et de 120 millions de dollars d’obligations du comté. Les partisans du projet ont promis que la création d’un district fiscal spécial autour du stade proposé – qui serait le plus petit de la Ligue majeure de baseball – générerait suffisamment d’argent pour rembourser ces obligations et les intérêts. Le plan n’entraînerait pas d’augmentation directe des impôts.

Selon l’accord approuvé mercredi, les A’s n’auraient pas à payer d’impôts fonciers pour le stade appartenant à l’État. Le comté de Clark, qui comprend Las Vegas, contribuerait également à hauteur de 25 millions de dollars au financement des coûts d’infrastructure.