Les attentes envers le nouveau cabinet Trudeau sont élevées dans tous les secteurs

MONTRÉAL — Les réactions au nouveau cabinet Trudeau ne sont guère discordantes, quels que soient les secteurs, mais les attentes sont élevées partout.

Ainsi, dans le milieu des affaires, ceux du Québec applaudissent unanimement la forte représentation du Québec, au premier chef le Conseil du patronat du Québec. «Les responsabilités qui ont été confiées aux Québécois nommés sont stratégiques et déterminantes pour l’avenir du pays. Plusieurs ministres sont affectés à des portefeuilles économiques et pourront soutenir la relance économique et les entreprises», écrit-on dans un communiqué. La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et la Chambre de commerce du Montréal abondent dans le même sens.

La Fédération, tout comme Manufacturier et Exportateurs du Québec (MEQ), placent au premier rang de leurs priorités la pénurie de main-d’oeuvre. «Les manufacturiers sont frappés de plein fouet par la pénurie de main-d’œuvre et les perturbations dans les chaînes d’approvisionnement. En parallèle, le gouvernement fédéral a mis de l’avant des objectifs de carboneutralité très ambitieux. Nous aurons besoin d’un appui fort», affirme la présidente et directrice générale de MEQ, Véronique Proulx. La gestion des finances publiques, la fiscalité, l’augmentation des exportations, l’amélioration de l’environnement d’affaires et la valorisation de l’entrepreneuriat autochtone comptent parmi les enjeux qui les préoccupent.

Appels urgents dans le milieu de la santé

Dans le secteur de la santé, l’Association médicale canadienne (AMC) félicite les nouveaux ministres Jean-Yves Duclos à la Santé et Carolyn Bennett à la Santé mentale et aux Dépendances, mais rappelle avec force que «la pandémie demeure une préoccupation majeure, avec la crise des effectifs de santé qui s’intensifie et les retards dans les interventions qui augmentent». L’AMC souligne qu’il y a crise en matière d’effectifs et que «les travailleurs sont épuisés et démoralisés». L’Association dit espérer qu’Ottawa «continue de gérer la pandémie avec fermeté» et réclame une augmentation du financement fédéral de la santé. La présidente de l’AMC, Katharine Smart, réclame également «un plan national contre le racisme afin de répondre aux inégalités structurelles continues», notamment en ce qui a trait aux Premières Nations, aux Inuits et aux Métis.

Parallèlement, l’Association canadienne pour la santé mentale se réjouit de la décision de créer un ministère dédié à la santé mentale et aux dépendances. Sa directrice générale, Margaret Eaton, espère voir Ottawa combler les manques dans le domaine de la santé mentale et applaudit le fait que le gouvernement reconnaisse l’importance du droit au logement, un domaine qui affecte particulièrement les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale.

Satisfaction du monde agricole

Le monde agricole applaudit de son côté le retour de la ministre Marie-Claude Bibeau à l’Agriculture. La Fédération canadienne de l’agriculture se réjouit de poursuivre ses travaux avec une ministre qui connaît déjà ses dossiers et promet de travailler avec elle «pour faire en sorte que l’agriculture canadienne puisse servir de puissant moteur économique pour la reprise du Canada et comme alliée puissante dans la lutte contre les changements climatiques», selon les propos de sa présidente Mary Robinson.

L’Union des producteurs agricoles (UPA) abonde dans le même sens. Son président, Marcel Groleau, se dit confiant que «sa connaissance des dossiers permettra au gouvernement canadien de répondre rapidement aux nombreux défis auxquels est confronté le secteur agricole», rappelant que les enjeux agricoles et forestiers relevant d’Ottawa sont nombreux et importants.

Minorités francophones: une loi musclée demandée

La Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada se réjouit pour sa part «que le cabinet compte maintenant cinq ministres provenant de ses communautés. La Fédération s’attend à de l’action rapide du cabinet fédéral sur trois grands enjeux: la modernisation de la Loi sur les langues officielles, l’immigration francophone et les services à la petite enfance en français».

La Fédération estime qu’il est nécessaire de se doter d’une Loi sur les langues officielles qui soit «réellement respectée». Selon elle, il faut «une agence centrale forte pour veiller à la mise en œuvre de la Loi, de pouvoirs d’ordonnance et de sanction pour le commissaire aux langues officielles, de clauses linguistiques musclées dans les ententes avec les provinces et territoires, et d’une politique en immigration francophone qui vise à rétablir le poids démographique de la francophonie», explique sa présidente, Liane Roy.

Les femmes autochtones heureuses de voir un ministre métis

L’Association des femmes autochtones du Canada (AFAC), elle, est heureuse de voir trois ministres à la direction des portefeuilles qui touchent le plus directement les Autochtones, dont Patty Hajdu aux Services aux Autochtones et Marc Miller comme ministre des Relations Couronne-Autochtones. Elle se dit «extrêmement heureuse d’apprendre que Dan Vandal, un Métis qui a de l’expérience de travail avec des jeunes Autochtones, est le nouveau ministre des Affaires du Nord (…) et responsable de l’Agence canadienne de développement économique du Nord».

«L’AFAC demandait depuis quelque temps déjà que des Autochtones soient désignés pour diriger les ministères autochtones; c’est une avancée bienvenue dans cette direction», fait valoir sa présidente Lorraine Whitman, qui salue la compassion dont ont fait preuve ces ministres dans leurs rôles précédents.

Le milieu culturel veut voir les réformes aboutir

Dans le milieu culturel, l’Association québécoise de la production médiatique (AQPM) se dit heureuse de voir Pablo Rodriguez revenir au Patrimoine, lui qui a déjà «démontré sa détermination à défendre des dossiers importants pour les producteurs indépendants de l’industrie audiovisuelle» lorsqu’il a occupé ce poste dans le passé. Hélène Messier, présidente-directrice générale de l’AQPM, rappelle d’une part que les deux dernières années ont été particulièrement éprouvantes pour le secteur de l’audiovisuel.

D’autre part, l’Association espère qu’il réintroduira rapidement un projet de réforme de la Loi sur la radiodiffusion. «Il est plus que temps d’intégrer les services de diffusion en ligne canadiens et étrangers au cadre réglementaire afin qu’ils participent au financement et à la mise en valeur de la production canadienne.»

Pour sa part, l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) se réjouit également de voir le retour d’un ministre au Patrimoine qui connaît déjà l’essentiel des dossiers. Elle entend plancher notamment sur la modernisation de la Loi sur la radiodiffusion et la hausse du soutien financier à l’industrie, qui souffre toujours du ressac de la pandémie, elle qui déjà peinait à maintenir ses acquis avec la montée des géants du web. Son président, Philippe Archambault, rappelle que les libéraux se sont engagés «à assurer un financement amélioré et stable au secteur de la musique en augmentant la contribution annuelle au Fonds de la musique du Canada pour le porter à 50 millions de dollars d’ici 2024-2025».

Le Comité olympique espère que les promesses se réaliseront

Le Comité olympique canadien (COC) et le Comité paralympique canadien (CPC) ont pour leur part félicité la nouvelle venue en politique et au cabinet, Pascale St-Onge, nommée ministre du Sport et responsable de l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec. Les deux organismes font valoir les bienfaits du sport particulièrement, mais pas exclusivement, chez les enfants. Ils espèrent que Mme St-Onge pourra réaliser les engagements de son parti d’investir dans l’accès et la participation au sport pour les Canadiens de tous les niveaux d’habileté, «des terrains de jeux jusqu’aux podiums».

Les chercheurs confiants de voir un soutien

Recherche Canada, une alliance vouée à l’augmentation des investissements dans la recherche en santé, accueille positivement l’arrivée de Jean-Yves Duclos au ministère de la Santé et se réjouit du retour de François Philippe Champagne à l’Innovation, les Sciences et l’Industrie. L’organisme espère ainsi «renforcer le soutien pour un écosystème de recherche et d’innovation en santé robuste».