Les auteurs d’un rapport n’établissent aucune vérité définitive sur les ovnis

WASHINGTON — Le gouvernement américain ne peut pas donner une explication définitive sur des phénomènes aériens observés par des pilotes militaires, mais n’a trouvé aucune preuve qu’ils sont liés à des extraterrestres, selon deux responsables informés d’un rapport des services de renseignement sur la question.

Ce rapport, qui sera remis au Congrès américain à la fin du mois, examine plusieurs cas d’observations inexpliquées survenus au cours des dernières années. Certains ont été filmés par des pilotes s’exclamant sur des objets étranges volant devant eux.

Selon ces deux sources, les auteurs du rapport disent n’avoir trouvé aucun lien extraterrestre et n’excluent pas que les pilotes aient pu observer des appareils mis au point par des puissances étrangères. Un de deux responsables a ajouté que ces phénomènes inexpliqués n’étaient pas liés non plus à un prétendu programme secret du Pentagone.

Les deux responsables n’étaient pas autorisés à discuter publiquement du rapport et ont parlé sous le couvert de l’anonymat. Des conclusions du rapport ont été publiées jeudi par le New York Times.

En décembre, le Congrès a demandé au directeur du renseignement national de résumer ce que sait le gouvernement américain des phénomènes aériens non identifiés. Un groupe de travail du ministère de la Défense formé l’an dernier a contribué à la rédaction de ce rapport. Un responsable a indiqué qu’il s’agissait d’un compte-rendu de situation ou non d’un document irréfutable.

Une porte-parole du Pentagone, Sue Gough, a refusé vendredi de commenter les informations sur le rapport de renseignement. Elle a déclaré que le groupe de travail du Pentagone «collabore activement avec le bureau du directeur du renseignement national sur le rapport, et celui-ci transmettra les conclusions au Congrès».

Le Pentagone et la CIA ont examiné pendant des décennies des rapports d’appareils ou d’autres objets dans le ciel volant à des vitesses ou des trajectoires inexplicables.

Le gouvernement américain prend au sérieux les phénomènes aériens non identifiés, car ils peuvent représenter un risque pour la sécurité nationale.

L’absence de conclusions fermes du rapport décevra probablement un certain nombre de personnes fascinées par les ovnis et leur prétendue origine extraterrestre. Un récent reportage de l’émission «60 minutes» de CBS a renforcé l’intérêt pour le rapport à venir.