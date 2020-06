Les Autochtones nord-américains luttent aussi pour obtenir plus de justice

WASHINGTON — Les Autochtones au Canada et aux États-Unis manifestent leur solidarité avec la communauté noire, alors que les demandes généralisées de changement social se répandent à travers le monde.

Mais les communautés autochtones soutiennent aussi le mouvement «Black Lives Matter» pour faire avancer leur propre lutte, qui passe souvent sous le radar.

Les deux pays sont submergés par un raz de marée de colère publique contre le racisme systémique et la brutalité policière. Mais au Canada, plus qu’aux États-Unis, l’indignation populaire s’est aussi concentrée sur les tensions entre la police et les Autochtones.

Les experts soutiennent que les Autochtones aux États-Unis sont tout aussi susceptibles que les Noirs d’être tués par la police, même s’ils ne représentent qu’environ 1,6 % de la population américaine. Circe Sturm, professeure d’anthropologie à l’Université du Texas à Austin, estime que le sort des plus de cinq millions d’Autochtones aux États-Unis n’attire pas beaucoup l’attention des gouvernements ou des médias.

Des manifestants au Canada ont défilé ces derniers jours à la suite de la mort d’un homme et d’une femme autochtones au Nouveau-Brunswick, abattus par des policiers, ainsi que de l’arrestation musclée — et filmée — d’un chef d’une Première Nation dans le nord de l’Alberta, en mars.