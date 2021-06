Les Autochtones pourront reprendre leurs noms traditionnels sur les passeports

OTTAWA — Le gouvernement fédéral annonce que les peuples autochtones peuvent désormais demander à reprendre leurs noms traditionnels sur les passeports et autres pièces d’identité du gouvernement.

L’annonce intervient en réponse à un appel à l’action de la Commission de vérité et réconciliation qui demandait aux gouvernements de permettre aux survivants et à leurs familles de restaurer les noms modifiés par le système des pensionnats autochtones.

Le ministre des Services aux Autochtones, Marc Miller, a déclaré que l’annonce s’applique à toutes les personnes des Premières Nations, inuites et métisses, affectant potentiellement des centaines de milliers de personnes qui souhaitent récupérer leur identité sur des documents officiels.

Le ministre de la Citoyenneté, Marco Mendicino, a déclaré que tous les frais seraient supprimés pour le processus, qui concerne les passeports, les certificats de citoyenneté et les cartes de résident permanent.

Cette décision intervient six ans après la recommandation de la Commission de vérité et réconciliation et fait suite à l’annonce du mois dernier selon laquelle un radar pénétrant dans le sol a détecté ce que l’on pense être les restes de 215 enfants sur le site d’un ancien pensionnat autochtone de Kamloops, en Colombie-Britannique.

La plupart des 94 appels à l’action de la commission n’ont toujours pas été satisfaits, bien que les ministres aient souligné deux projets de loi qui intégreraient les droits autochtones dans le serment de citoyenneté et aligneraient les lois du Canada sur la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones.