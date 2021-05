Les autorités de santé publique proposent maintenant l’arrêt aux puits vaccinal

MONTRÉAL — Après la vaccination en mode service à l’auto, voici venir l’arrêt aux puits vaccinal.

Les paddocks du circuit Gilles-Villeneuve sur l’île Notre-Dame à Montréal, accueilleront cyclistes et automobilistes qui voudront se faire vacciner dans un décor de Formule 1 durant trois fins de semaine consécutives.

Le week-end du 29-30 mai sera réservé aux cyclistes qui pourront se présenter avec ou sans rendez-vous de 10h00 à 16h00. La capacité d’accueil du site est de 187 cyclistes à l’heure dans 16 corridors.

Les fins de semaine du 5-6 juin et du 12-13 juin — celui qui aurait dû être le théâtre du Grand Prix — seront réservés aux automobilistes qui, eux, devront prendre rendez-vous, là aussi entre 10h00 et 16h00. Les voitures auront 20 corridors dans les garages et la capacité sera de 80 vaccinations à l’heure.

«À défaut d’avoir une course de Formule 1 cette année, on a une course à la vaccination!» s’est exclamée la mairesse de Montréal, Valérie Plante, lors de l’annonce de cette initiative, mercredi. Mme Plante ne cachait pas son enthousiasme face à l’idée «de pouvoir faire vivre l’expérience d’arrêter au ‘pit’ pour pouvoir se faire vacciner».

Le promoteur de la F-1, François Dumontier, qui a offert le site aux autorités sanitaires, promet de l’animation et une ambiance de Grand Prix pour les citoyens qui se présenteront sur place. Une signalisation bonifiée doit être installée, le site n’étant pas nécessairement facile à trouver.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui tenait à participer à l’annonce pour en souligner l’originalité, était tout aussi ravi que la mairesse Plante: «C’est mythique un peu ici. Les Québécois le voient depuis combien d’années (…) De pouvoir venir dans les paddocks, je pense qu’il va avoir beaucoup de monde juste pour venir faire l’expérience.

«C’est presque rendu un plaisir de se faire vacciner!» a conclu M. Dubé.