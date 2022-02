Les autorités enquêtent sur un rejet de milliers de poissons dans l’Atlantique

PARIS — Les autorités françaises et européennes enquêtent après qu’un gros chalutier eut jeté des dizaines de milliers de poissons morts dans l’océan Atlantique.

Un groupe environnemental avait diffusé des vidéos et des photos de l’événement.

Les images diffusées par le groupe Sea Shepherd montrent des merlans bleus morts flottant à la surface du golfe de Gascogne, au large des côtes du sud-ouest de la France. Le groupe estimait le nombre de poissons morts à 100 000.

Ébranlée par ces «images choquantes», la ministre française de la Mer, Annick Girardin a demandé au Centre national de surveillance des pêches «de faire la lumière sur ce sujet afin d’identifier les causes de ces rejets importants de poissons».

Le commissaire européen à l’Environnement, aux Océans et aux Pêches, Virginijus Sinkevičius, a lui aussi annoncé l’ouverture d’une enquête.

Dans un communiqué l’Association Pelagic Freezer-Trawler, qui représente le chalutier lituanien fautif, le Margiris, a expliqué que «le chalut contenant des merlans bleus s’était brisé accidentellement, relâchant ainsi de manière involontaire des poissons en mer».

«Cette rupture de chalut s’explique notamment par la densité substantielle et inhabituelle dans cette zone, du banc de poissons ciblé», écrit l’association.

Le navire a mis en place des mesures draconiennes pour éviter que cela ne se reproduise, a-t-elle ajouté.

Sea Shepherd se demande s’il s’agit d’un simple accident ou d’un rejet volontaire de poissons non désirés. Le groupe réclame une plus grande surveillance des navires-usines afin de protéger la vie dans les mers et océans.