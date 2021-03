Les autorités interviennent lors d’une fusillade dans un supermarché du Colorado

BOULDER, Colo. — Les autorités du Colorado sont intervenues lors d’une fusillade dans un supermarché lundi.

Un homme qui venait de quitter un magasin dans la ville de Boulder, Dean Schiller, a déclaré à l’Associated Press qu’il avait entendu des coups de feu et vu trois personnes allongées face contre le sol, deux dans le stationnement et une près de la porte du supermarché.

Il a dit qu’il «ne pouvait pas dire si elles respiraient».

Une vidéo publiée sur YouTube montrait une personne au sol à l’intérieur du magasin et deux autres à l’extérieur au sol, mais l’étendue de leurs blessures n’était pas claire. On semble entendre deux coups de feu au début de la vidéo.

La police n’a pas publié d’informations sur les victimes, mais elle a prévu une conférence de presse lundi soir. Les agents ont escorté un homme torse nu, menottes aux poignets, en dehors du magasin. Du sang coulait sur sa jambe.

Des véhicules et des agents des forces de l’ordre se sont massés devant l’épicerie King Soopers, y compris des équipes de l’escouade tactique d’intervention, et au moins trois hélicoptères se trouvaient sur le toit du magasin de la ville qui abrite l’Université du Colorado et se trouve à environ 40 kilomètres au nord-ouest de Denver.

Certaines fenêtres à l’avant du magasin étaient brisées. Les autorités ont indiqué par haut-parleur que le bâtiment était encerclé et que «vous devez vous rendre». Ils ont ensuite sommé le suspect de sortir les mains levées et sans arme.

Quelques heures plus tard, la police de Boulder a demandé sur Twitter aux citoyens de rester chez eux pendant qu’ils répondaient au signalement d’un individu armé et dangereux à environ 5 kilomètres du magasin dans ce qui semble être un quartier résidentiel près du centre-ville et de l’Université du Colorado. Ils ont déclaré qu’ils enquêtaient pour savoir si c’était lié à la fusillade au supermarché.

– Par Patty Nieberg, The Associated Press