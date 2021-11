Les autorités mexicaines trouvent plus de 400 personnes dans des remorques

COATZACOALCOS, Mexique — Les autorités mexicaines ont découvert plus de 400 personnes tentant de traverser le pays à bord de deux remorques tirées par des camions, vendredi. Le convoi se trouvait à proximité des deux caravanes de migrants qui poursuivent lentement leur chemin vers le nord.

Ces quelque 400 personnes ont été interpelées et détenues dans une cour fermée jusqu’à ce que des agents d’immigration viennent à leur rencontre.

«Ils étaient plus de 400», a confirmé Tonatiuh Hernández Sarmiento, de la Commission des droits de la personne de Veracruz. «Certains étaient très sales, couverts de boue, en raison de l’état des remorques, j’imagine… Et en raison de la chaleur, ils étaient tous trempés», a-t-il décrit.

Parmi le groupe, il y avait des enfants, des femmes enceintes et des personnes malades, a ajouté M. Hernández Sarmiento.

Bien que les caravanes de centaines de migrants qui marchent, chaque jour le long d’autoroutes, attirent plus d’attention, le flot clandestin de migrants qui payent des passeurs pour les amener directement à la frontière américaine continue.

Lors du sommet des «Trois Amigos», jeudi, les leaders du Mexique, des États-Unis et du Canada ont discuté d’immigration. Dans le communiqué d’après-rencontre, ils ont adopté un ton positif et optimiste, mais sans donner de détails.

Les trois États se sont entendus pour améliorer le processus d’immigration par les voies régulières, notamment en offrant plus de visas de travailleurs temporaires. Ils ont aussi promis de renforcer et d’élargir l’accès à la protection des réfugiés, des demandeurs d’asile et des migrants vulnérables. Les trois gouvernements veulent finalement s’attaquer aux causes qui poussent les gens à fuir leur pays d’origine, mais n’ont offert aucun détail ni échéancier.

«Ce n’était rien de substantiel. Je vois que la situation stagne, il n’y a aucun progrès», a commenté Alejandra Macías, directrice de l’organisation non gouvernementale Asylum Access Mexico.

Pour la vice-présidente des affaires latino-américaines au Bureau de Washington sur l’Amérique latine, Maureen Meyer, le fait que les chefs de gouvernements réitèrent l’importance de protéger les droits des migrants et des demandeurs d’asile est positif.

«Mais les actions sur le terrain, particulièrement au Mexique et à la frontière américano-mexicaine, continuent de violer les droits des migrants, de les priver de protection et de fermer les yeux sur des crimes et des violations des droits de la personne commis en toute impunité», dénonce-t-elle.

La caravane de migrants qui se trouve actuellement à Veracruz est la première à se rendre si loin depuis deux ans. Depuis 2019, les forces de l’ordre ont systématiquement stoppé et démantelé les caravanes.

Cette fois, le gouvernement mexicain a offert des visas humanitaires aux migrants, ce qui a eu l’effet de réduire la taille des caravanes. Certaines personnes demeurent toutefois méfiantes et continuent de marcher.

Certains migrants ayant reçu les documents officiels disent avoir été interpelés par les autorités au nord et ramenés à Tapachula près de la frontière avec le Guatemala.