Les autorités ontariennes rapportent 1791 nouveaux cas et 18 décès

La situation est préoccupante en Ontario sur le front sanitaire.

Les autorités de la province ont rapporté dimanche 1791 nouveaux cas de COVID et 18 décès liés à la maladie.

La ministre de la Santé, Christine Elliott, a précisé que 495 cas supplémentaires ont été identifiés à Toronto, 350 dans la région voisine de Peel, 177 dans la région de York et 106 dans la région de Durham.

Elle a mentionné que plus de 49 200 tests ont été complétés depuis le bilan précédent.

On recense 760 patients dans les hôpitaux, dont 305 aux soins intensifs.

La ministre Elliot a aussi indiqué que la province avait administré plus de 1,5 millions de doses depuis le début de la campagne de vaccination. Dans la journée de samedi, plus de 40 000 doses ont été administrées.

La province amorcera lundi sa campagne pour les Ontariens âgés de 75 ans et plus.

Certains pharmacies et des médecins de famille dans certaines régions pourront administrer le vaccin Oxford-AstraZeneca aux citoyens âgés de 60 ans et plus.