Les autorités rapportent qu’au moins 55 personnes sont mortes à Hawaï

LAHAINA, Hawaï — Le bilan des incendies continue de s’alourdir à Hawaï, alors que les autorités confirment qu’au moins 55 personnes ont perdu la vie.

Alimentés par un été sec et les vents violents d’un ouragan qui passait à proximité, les feux se sont déclarés mardi et ont pris les résidents de l’île de Maui par surprise.

Ces incendies sont déjà la catastrophe naturelle la plus meurtrière de l’histoire de cet État américain depuis le tsunami de 1960, qui a tué 61 personnes sur l’île principale.

Jeudi, lors d’une conférence de presse, le gouverneur Josh Green a prévenu que le nombre de morts allait probablement continuer d’augmenter à mesure que les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent.

«Lahaina, à quelques rares exceptions près, a été complètement brûlée», a témoigné M. Green après avoir parcouru les ruines de la ville historique jeudi matin avec le maire du comté de Maui, Richard Bissen.

«Sans aucun doute, on a l’impression qu’une bombe a été larguée sur Lahaina.»

L’incendie est maintenant le feu de forêt le plus meurtrier aux États-Unis depuis celui de 2018 en Californie, qui a tué au moins 85 personnes et dévasté la ville de Paradise.

Le risque d’incendie de forêt à Lahaina était bien connu. Le plan d’atténuation des risques du comté de Maui, mis à jour pour la dernière fois en 2020, a identifié Lahaina et d’autres communautés de l’ouest de l’île comme ayant un grand nombre de bâtiments à risque de subir des dommages causés par les feux de forêt.

Le rapport notait également que West Maui avait la plus forte population de personnes vivant dans des immeubles à logements multiples de l’île, le deuxième taux le plus élevé de ménages sans véhicule et le taux le plus élevé de non-anglophones.

«Cela peut limiter la capacité de la population à recevoir, comprendre et prendre des mesures rapides lors d’événements dangereux», était-il écrit dans le document.

Le manque de pompiers sur l’île pourrait aussi avoir fait en sorte que la lutte contre les flammes a été très difficile, selon le président de l’Association des pompiers d’Hawaï, Bobby Lee.

Lors des périodes de pointe, un maximum de 65 pompiers était en fonction en même temps dans le comté de Maui. Ils sont responsables de la lutte contre les incendies sur trois îles – Maui, Molokai et Lanai –, a expliqué M. Lee.

Ces équipes disposent d’environ 13 camions de pompiers et de deux camions à échelle, mais ils sont tous conçus pour une utilisation sur route. Le service ne possède pas de véhicule tout-terrain, a-t-il précisé.

Cela fait en sorte que les équipes de pompiers ne peuvent pas s’attaquer aux feux de brousse avant qu’ils n’atteignent les routes ou les zones peuplées, a souligné M. Lee.

«C’est comme essayer d’éteindre un chalumeau, a imagé M. Lee. Il faut être prudent, parce que si le vent devient plus fort, il va pousser les flammes vers vous et vous allez vous faire prendre.»

Difficile de fuir

Des avis d’évacuations obligatoires étaient en place pour tous les résidents de Lahaina, tandis que les touristes qui logeaient dans les hôtels ont été invités à s’abriter sur place afin que les véhicules d’urgence puissent circuler librement dans la région.

Se déplacer sur l’île n’est malgré tout pas une mince tâche, puisque de nombreux poteaux électriques sont tombés sur les routes. Une rue principale menant vers l’aéroport a notamment été entravée de cette façon.

Marlon Vasquez, un cuisinier guatémaltèque de 31 ans qui est arrivé aux États-Unis en janvier 2022, a raconté que lorsqu’il a entendu les alarmes incendie, il était déjà trop tard pour fuir avec sa voiture.

«J’ai ouvert la porte et le feu était presque sur nous», a-t-il mentionné lorsque rencontré par l’Associated Press dans un centre d’évacuation aménagé dans un gymnase.

«On n’a pas arrêté de courir. On a couru presque toute la nuit, parce que le feu, lui, il ne s’arrêtait pas.»

M. Vasquez et son frère Eduardo se sont échappés en empruntant des routes encombrées de véhicules. La fumée était si toxique qu’il a vomi. Il ne sait toujours pas si ses colocataires et ses voisins ont réussi à se mettre en sécurité.

De leur côté, les touristes ont été invités à rester à l’écart, alors que des dizaines de milliers de personnes ont envahi les aéroports pour quitter l’île.

Les autorités ont transformé le centre des congrès d’Hawaï, à Honolulu, en un refuge d’urgence où les sinistrés pouvaient se procurer de l’eau et de la nourriture. Des bénévoles sont aussi sur place pour aider les touristes à se trouver un vol de retour.

Le président américain Joe Biden a déclaré une catastrophe majeure à Maui. Lors d’un arrêt en Utah jeudi, il a promis que la réponse fédérale garantira que «toute personne qui a perdu un être cher, ou dont la maison a été endommagée ou détruite, obtiendra de l’aide immédiatement».

M. Biden a promis de rationaliser les demandes d’assistance et a assuré que l’Agence fédérale de gestion des urgences «envoyait du personnel d’urgence» sur l’île.