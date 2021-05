Les autorités rapportent sept nouveaux cas de COVID-19 au Nouveau-Brunswick

FREDERICTON — Le Nouveau-Brunswick a rapporté jeudi sept nouveaux cas de COVID-19.

D’après les données transmises par les autorités sanitaires, on recense deux cas dans chacune des régions de Moncton, de Fredericton et de Bathurst. Le septième cas se trouve dans la région de Miramichi.

Ces nouvelles infections portent le total à 117 cas actifs. On compte également six patients hospitalisés, dont deux dans une unité de soins intensifs.

Un citoyen néo-brunswickois se trouve aussi hospitalisé aux soins intensifs à l’extérieur de la province.

Plus de la moitié de la population âgée de 12 ans et plus a reçu une première dose de vaccin. Malgré tout, la médecin-hygiéniste en chef, Dre Jennifer Russell, rappelle au public de demeurer vigilant et de continuer à respecter les consignes sanitaires.

Sur un autre sujet, l’ombudsman du Nouveau-Brunswick, Charles Murray, a ajouté sa voix à celles de ses collègues ailleurs au pays en insistant sur l’importance de protéger la vie privée au moment où les gouvernements et des entreprises abordent de plus en plus la possibilité d’imposer un passeport vaccinal.

N.-É.: Vaccin pour les plus de 25 ans

La Nouvelle-Écosse abaisse l’âge d’admissibilité au vaccin contre la COVID-19. Depuis jeudi, les personnes de 25 ans et plus peuvent recevoir une première dose.

Selon les données du gouvernement, ce sont 61 400 personnes dans la tranche des 25-29 ans qui peuvent maintenant être inoculées avec un vaccin à ARN messager, soit celui de Pfizer-BioNTech ou celui de Moderna.

Le médecin-hygiéniste en chef, Dr Robert Strang, a indiqué que 40 % de la population de la province a déjà reçu une première dose. Il insiste toutefois sur l’importance d’atteindre le chiffre magique de 75 % de la population vaccinée.

En date de mercredi, 463 526 doses avaient été inoculées en Nouvelle-Écosse et 40 495 personnes avaient obtenu les deux doses de vaccin requises.

Le Dr Strang a aussi avancé que tous les Néo-Écossais de 12 ans et plus pourraient obtenir un rendez-vous vaccinal d’ici la fin de la semaine prochaine.

Par ailleurs, la province a pris des mesures pour renforcer la capacité de dépistage des infections dans la région de Sydney alors qu’une éclosion fait rage.

Un site de dépistage rapide a été aménagé au Centre 200, au centre-ville de Sydney. Les gens peuvent s’y rendre au moins jusqu’à dimanche.

Jeudi, la Nouvelle-Écosse a rapporté 65 nouveaux cas de COVID-19, soit 41 dans la région d’Halifax, 15 dans la zone sanitaire de l’est, sept dans la zone nord et deux dans la zone ouest.

On compte 1143 cas actifs dans la province et 87 patients hospitalisés, dont 20 dans une unité de soins intensifs.

Quatre nouveaux cas à T.-N.-L.

À Terre-Neuve-et-Labrador, quatre nouvelles infections ont été ajoutées au bilan. On compte maintenant 72 cas actifs de COVID-19 dans la province.

Les autorités sanitaires affirment avoir identifié la source d’infection de trois des quatre cas. Elles sont toutes liées à des cas déjà connus ou à des voyages. Le dernier cas fait toujours l’objet d’une enquête.

D’après les données publiques, 50 % des citoyens âgés de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose d’un vaccin contre la COVID-19.