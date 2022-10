Les autorités signalent 102 nouvelles hospitalisations liées à la COVID-19

MONTRÉAL — Les autorités québécoises ont fait état mardi de 102 nouvelles hospitalisations liées à la COVID-19, ainsi que de 18 décès supplémentaires.

Les hospitalisations ont bondi à un total de 1757, dont 537 patients traités directement en lien avec la maladie.

Aux soins intensifs, toutefois, on signale une baisse de trois patients; 33 personnes y sont soignées, dont 14 pour la COVID-19.

Le nombre de professionnels de la santé absents en raison de la maladie est également en forte augmentation, passant de 3403 lundi à 3710 en date de mardi, soit une hausse de 307.

Parmi les 18 nouveaux décès signalés mardi, quatre datent des 24 dernières heures. Neuf décès sont survenus entre deux et sept jours et cinq il y a plus de sept jours. Depuis le début de la pandémie, on recense en tout 16 817 décès.

Le ministère a par ailleurs rapporté 973 nouveaux cas de COVID-19, bien que le nombre de cas répertoriés ne soit pas représentatif de la situation puisque l’accès aux centres de dépistage est restreint aux clientèles prioritaires. Lundi, on recensait 712 nouveaux cas.

Un total de 241 tests rapides ont été autodéclarés pour la journée de jeudi, dont 209 étaient positifs. Le total s’élève à 294 336 tests rapides autodéclarés jusqu’à maintenant, dont 246 913 positifs.

Du côté de la vaccination, 9821 nouvelles doses ont été administrées lundi, pour un total de 21 327 002 doses administrées au Québec à ce jour.