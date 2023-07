Les autres versions du nouveau passeport canadien n’existent plus

OTTAWA — Les Canadiens ne verront sans doute jamais les autres versions du nouveau passeport que le gouvernement fédéral a examinées avant de faire son choix.

Des experts soutiennent que le nouveau design a vraisemblablement subi de nombreuses modifications. Des détracteurs reprochent au gouvernement d’avoir dépouillé le passeport de certains symboles historiques.

De nombreuses personnalités canadiennes comme Terry Fox ou certains monuments comme celui de Vimy ont été effacées du futur document de voyage. Ces images ont été remplacées par des paysages naturels et des éléments de la faune du pays.

Le gouvernement a dévoilé en mai le nouveau passeport. Celui-ci comprend notamment des caractéristiques de sécurité améliorées. Les renseignements personnels des titulaires de passeport seront désormais gravés au laser au lieu d’être imprimés à l’encre, ce qui rendra le document «plus durable et plus difficile à falsifier et à contrefaire».

Le chef du Parti conservateur, Pierre Poilièvre en avait profité pour accuser les libéraux de vouloir injecter leur «idéologie woke» dans le design du nouveau passeport. La Légion royale canadienne et la Fondation Terry-Fox avaient exprimé leur déception.

Le ministère de l’Immigration a indiqué que les autres versions du nouveau passeport n’avaient pas été conservées pour des raisons de sécurité, puisque les designs possédaient eux aussi des caractéristiques de sécurité.