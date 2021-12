Les avertissements météorologiques sont levés en Colombie-Britannique

VANCOUVER — Environnement Canada a levé jeudi toutes les alertes météorologiques pour la Colombie-Britannique, alors que les conditions de tempête s’atténuent et que les eaux de crue se retirent, permettant la réouverture de la route 1.

Des équipes de la région de Sumas entre Abbotsford et Chilliwack démolissaient jeudi un barrage portable installé sur la route 1 pour retenir les eaux de crue, en prévision d’une réouverture en après-midi, a indiqué le ministère provincial des Transports dans un communiqué.

Le ministère a indiqué que l’autoroute juste à l’est de l’autoroute 9, jusqu’à Hope, devrait également rouvrir jeudi.

Les sections d’autoroute rouvertes ne relèvent pas des restrictions de voyage provinciales, mais les automobilistes ne sont invités à voyager que si c’est nécessaire, a insisté le gouvernement.

Malgré la levée des alertes météorologiques, les avertissements d’inondation demeurent en vigueur dans de nombreuses régions où la fonte des neiges alimente les rivières en crue du sud de la Colombie-Britannique.

Les météorologues et les experts fluviaux estiment que les conditions devraient s’améliorer jeudi, malgré le passage d’une troisième «rivière atmosphérique».

L’île de Vancouver et la côte

Le centre de prévision du régime fluvial de Colombie-Britannique a également levé tous les avertissements de crue sur l’île de Vancouver et la côte au centre de la province. On indique que les rivières ont atteint des niveaux de pointe et sont désormais en recul.

Des avertissements de crue demeurent en vigueur dans les secteurs autour des rivières Coquihalla, Chilliwack, Tulameen, Similkameen, Coldwater et Lower Nicola, les affluents du bas Fraser et le ruisseau Spius.

L’agence «DriveBC» prévient que les conditions routières sont changeantes, après qu’un autre glissement de terrain a entraîné la fermeture de la route 99 entre Lillooet et Pemberton, quelques heures seulement après sa réouverture mercredi soir.

De nouveaux ordres d’évacuation et des alertes ont été émis pour des propriétés à l’extérieur de Keremeos et de Pemberton, tandis qu’un ordre d’évacuation a été rétrogradé à un «état d’alerte» pour certaines parties du village de Huntingdon, à Abbotsford.

Cette ville de la vallée du Fraser a battu des records en novembre, recevant 540 mm de pluie, soit environ le tiers de ses précipitations annuelles moyennes totales.

Le maire Henry Braun a déclaré que les autorités concentraient leurs efforts sur les plans de retour à domicile pour tous les résidents déplacés, tout en gardant un œil sur les prévisions météorologiques.

«Le rétablissement à long terme de notre communauté devra absolument se faire en partenariat avec les gouvernements provincial et fédéral, et se concentrera sur la reconstruction de nos infrastructures essentielles pour s’assurer que nous ne vivions pas un autre événement de cette ampleur ou pire», expliquait M. Braun mercredi.

«Nous ne pouvons tout simplement pas perdre de vue les mises à niveau des infrastructures nécessaires pour assurer la sécurité de notre communauté et de notre région à l’avenir.»