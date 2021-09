Les aveugles ne peuvent voter de façon autonome et secrète

OTTAWA — David Lepofsky n’a pas pu voter de façon autonome et secrète sur le bulletin de vote qu’Élections Canada lui a envoyé par la poste, parce qu’il est aveugle.

Il avait choisi de ne pas voter en personne, car sa femme a une grave limitation immunitaire et le couple ne voulait pas risquer d’être infecté par la COVID-19.

M. Lepofsky, un avocat qui défend souvent le droit à l’accessibilité des personnes avec un handicap, affirme que les options de vote disponibles au Canada pour les personnes aveugles ne permettent pas le scrutin secret et autonome.

Il estime que ce manque d’options constitue une violation de l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui stipule que «tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi» indépendamment de toute discrimination, fondée notamment sur une déficience physique.

Élections Canada a répondu dimanche à sa plainte sur Twitter, en reconnaissant que «le processus de bulletin de vote spécial n’est pas idéal pour un électeur qui est incapable de marquer son bulletin de façon indépendante».

M. Lepofsky soutient que décrire la situation comme n’étant «pas idéale» constitue un «euphémisme offensant», car ces bulletins de vote par correspondance ne sont tout simplement pas accessibles aux personnes aveugles.

Il souligne par ailleurs que l’option de voter en personne dans un bureau de scrutin ne lui permettrait pas non plus de voter en privé, car un agent d’Élections Canada devrait encore lire et vérifier son vote.

Élections Canada n’a pas répondu immédiatement à une demande de commentaires.

Selon Statistique Canada, environ 3 % des Canadiens âgés de 15 ans et plus, soit environ 750 000 personnes, ont une déficience visuelle qui limite leurs activités quotidiennes et 5,8 % de ce groupe sont considérés comme «légalement aveugles».

———

Cette dépêche a été produite avec l’aide financière des Bourses de Facebook et de La Presse Canadienne pour les nouvelles.