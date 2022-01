Les avis du conseiller en santé d’Éric Duhaime contrastent avec celle de son chef

MONTRÉAL — Le chef du Parti conservateur du Québec Éric Duhaime appelle les citoyens à signer une pétition contre le port du masque à l’école, et pourtant, son conseiller en matière de santé croit que cette mesure est nécessaire. À plusieurs égards, les positions publiques d’Éric Duhaime contrastent avec celles de son conseiller en matière de santé.

Dans un échange de courriels avec La Presse Canadienne, la responsable des communications du Parti conservateur du Québec présente le Dr Karim Elayoubi comme celui «qui est à la tête du comité santé qui conseille Monsieur Duhaime pour l’élaboration du programme du PCQ en santé».

En entrevue, le Dr Elayoubi souligne toutefois qu’il n’est «pas celui qui dirige le comité santé», qu’il s’agit d’une «fausse information» et qu’il est plutôt un «membre du comité santé d’Éric Duhaime parmi tant d’autres.» Un comité qui, souligne Karim Elayoubi, est formé «d’infirmières, de médecins et de psychologues».

Un virus qui n’est pas «anodin»

Dans sa pratique, Dr Elayoubi constate les effets de la COVID-19 au quotidien. Il est propriétaire du Centre médical Argenteuil et urgentologue au CISSS des Laurentides.

«Moi, personnellement, je fais de l’urgence, donc je vois, je m’en suis occupé personnellement de patients COVID-19, j’en soigne en hospitalisation et je suis très sensible à cette maladie», explique le médecin à La Presse Canadienne.

«Il y a des gens pour qui c’est une catastrophe. Oui, j’ai vu des gens mourir de la COVID, donc non, ce n’est pas un virus anodin», précise l’urgentologue.

Le terme «anodin» est toutefois celui qu’avait choisi le chef qu’il conseille dans une entrevue sur les ondes de Radio X en janvier 2021 en parlant du virus.

«Le système de santé au Québec ne tient pas le coup, et ç’a pris un p’tit vent, parce que la COVID, c’est quand même un virus qui est relativement anodin si on compare à ce qu’on pensait au début», avait expliqué Éric Duhaime il y a un an.

Le vaccin est la meilleure arme

Le Dr Elayoubi est beaucoup plus nuancé que le chef du PCQ et de sa candidate dans Marie-Victorin concernant les mesures sanitaires et la gestion de la crise par le gouvernement.

Par exemple, Éric Duhaime n’hésite pas à utiliser le terme «extrémisme sanitaire» pour qualifier les mesures du gouvernement Legault. La première candidate recrutée par le PCQ, Anne Casabonne, a déjà qualifié le vaccin contre la COVID-19 de «marde» et Éric Duhaime a récemment reçu dans son émission sur Facebook, un invité qui «déconseille fortement» la troisième dose du vaccin.

«Pour votre propre santé, ne prenez pas la troisième dose, je le déconseille fortement», avait indiqué l’invité qu’Éric Duhaime a présenté comme un spécialiste.

À l’opposé, le Dr Elayoubi soutient que «la meilleure arme qu’on a en ce moment, c’est clairement la vaccination » et le comité santé du parti d’Éric Duhaime est «tout à fait unanime par rapport à ça».

Il a ajouté que M. Duhaime «sait très bien que le vaccin est une arme efficace pour lutter contre la pandémie.»

D’ailleurs le Dr Elayoubi est d’avis que Québec «aurait pu accélérer plus rapidement la délivrance de la troisième dose».

En entrevue, il tient à préciser qu’il «ne fait pas partie des gens qui disent que le gouvernement a de mauvaises intentions» et qu’il «ne fait pas partie des gens qui mettent des épithètes de la Deuxième Guerre mondiale sur le premier ministre, ce qui est tout à fait ridicule». Il précise également qu’il n’a «pas d’empathie pour les gens qui utilisent la pandémie pour se faire un capital médiatique en envoyant de la désinformation contre le vaccin.»

Le port du masque est approprié

Questionné à savoir si les jeunes devraient porter le masque à l’école, le conseiller d’Éric Duhaime répond que «le masque de procédure minimise la transmission du virus» et que «sur le plan scientifique, au moment où il y a un pic d’épidémie, le port du masque est tout à fait approprié».

Cette position ne semble pas être en phase avec celle du politicien qu’il conseille.

Sur son site internet, Éric Duhaime demande aux citoyens de signer une pétition contre le port du masque par les enfants à l’école, une « mesure inhumaine et dommageable ».

Une levée des mesures graduelles

Le Dr Karim Elayoubi se dit en faveur d’une levée graduelle des mesures sanitaires sans toutefois pouvoir «offrir un calendrier» parce que, a-t-il expliqué, il n’a pas la prétention de remplacer les experts de la santé publique.

«Monsieur Duhaime sait très bien que monsieur Legault ne va pas lever les mesures sanitaires demain matin» selon son conseiller, qui précise que ce que veut réellement Éric Duhaime, c’est «un retour à l’Assemblée nationale pour qu’il y ait un débat d’experts».

En entrevue, Karim Elayoubi reconnait qu’il a une «grille d’analyse» beaucoup plus nuancée qu’Éric Duhaime.

«Est-ce qu’il doit y avoir zéro mesure sanitaire? Bien sûr que non, il y a des gestes barrières qu’il faut faire et il y a le concept de distanciation», explique le médecin en ajoutant qu’«en réalité, notre cheval de bataille au Parti conservateur, c’est la post-pandémie».

Car si le Dr Elayoubi s’implique avec le Parti conservateur du Québec, c’est principalement pour réformer le système de santé. Il voudrait «redonner un système efficace aux Québécois» en mettant fin au monopole de l’État.

Le PCQ propose d’instaurer de la concurrence dans le système de santé et de procéder à une grande décentralisation.