Les baleines noires de l’Atlantique Nord sont de plus en plus petites

HALIFAX — Des scientifiques signalent une réduction troublante de la taille des baleines noires de l’Atlantique Nord, et suggèrent que leur retard de croissance pourrait être lié aux engins de pêche, que plusieurs baleines transportent malgré elles.

«C’est juste la perte d’énergie due au fait de traîner l’équipement supplémentaire, surtout si l’enchevêtrement s’est produit tôt dans la vie de la baleine», a déclaré Joshua Stewart, auteur principal de l’étude publiée jeudi dans la revue Current Biology.

«Si vous traînez un sac de sable, vous aurez moins d’énergie à consacrer à d’autres choses comme la croissance.»

L’étude américaine a révélé que les baleines nées ces dernières années sont en moyenne environ un mètre plus courtes que les baleines nées au début des années 1980. L’étude collaborative inclut des données d’observations aériennes et d’autres photographies recueillies par la National Oceanic and Atmospheric Administration, la Woods Hole Oceanographic Institution et le New England Aquarium, avec des mesures de 129 baleines.

L’âge des baleines mesurées varie d’un an à 37 ans, et comprend des baleines nées de 1981 à 2019. Onze baleines étudiées ont été observées avec des engins de pêche sur le corps.

Les scientifiques ont pu identifier l’âge des baleines observées lors d’études précédentes et ont également utilisé les photographies pour calculer leur longueur. Ils ont ensuite comparé ces données à la taille que les modèles prédisent qu’elles devraient avoir atteintes à ce stade de leur vie.

Joshua Stewart, un chercheur de la National Oceanic and Atmospheric Administration en Californie, a déclaré dans une entrevue cette semaine que la baisse moyenne de la taille était d’environ 7% de 1981 à 2019, et que dans certains cas, les jeunes baleines mesurent environ deux mètres de moins que prévu.

Depuis juin 2017, un nombre inhabituellement élevé de baleines sont mortes, réduisant la population à moins de 400 animaux – ce qui fait dire à certains experts que l’espèce est au bord de l’extinction. Les collisions avec les navires et les enchevêtrements dans des engins de pêche sont à l’origine de la plupart des décès.

Les conditions océaniques

Les baleines de l’étude ont été observées et photographiées à partir d’avions conventionnels au début des années 2000 et plus récemment avec l’aide de drones.

Joshua Stewart précise que les données suggèrent que les baleines de l’étude qui ont été empêtrées dans des engins de pêche avaient une croissance plus lente. Il indique également que lorsque les baleines femelles étaient emmêlées pendant l’allaitement, les données montraient que leurs veaux perdaient également de la croissance en raison d’une moins bonne nutrition.

L’équipe de scientifiques a également constaté qu’au fil des décennies, la taille moyenne des baleines – qui atteignent généralement leur longueur adulte maximale de 16 mètres à l’âge de 10 ans – diminuait.

Joshua Stewart a déclaré que les scientifiques pensent que cela est principalement dû aux enchevêtrements, ainsi qu’aux changements des conditions océaniques qui peuvent affecter la disponibilité de la nourriture et la présence de plus de navires qui créent du bruit pendant les périodes d’alimentation estivales des baleines.

Il a ajouté que les scientifiques craignent qu’une plus petite taille se traduise par une population moins viable, car les mères qui sont plus petites donneront naissance à des veaux plus petits, ce qui pourrait se traduire par moins de veaux survivants. Pendant ce temps, le taux de natalité pourrait être réduit et les périodes entre les grossesses pourraient s’allonger.

Également, les baleines plus petites et plus faibles peuvent avoir plus de difficulté à se libérer des enchevêtrements.

Amy Knowlton, chercheuse au New England Aquarium de Boston et co-auteur de l’étude, a déclaré dans une entrevue que sur 347 baleines noires observées dans une étude de 2018, les scientifiques ont documenté 59 nouveaux enchevêtrements basés sur des cicatrices ou des engins attachés aux mammifères, soit 17% des baleines observées cette année-là.

Lorsque les scientifiques ont examiné l’ensemble de la population de 761 baleines évaluées de 1980 à 2018, 658 d’entre elles – soit environ 86% – ont montré des preuves d’un ou de plusieurs enchevêtrements.

Sur la base des dernières découvertes, les chercheurs, qui comprenaient une équipe de l’Oregon State University, réitèrent leurs appels à des mesures solides pour réduire les impacts des engins de pêche et des navires. Amy Knowlton suggère des règlements qui empêcheraient les pêcheurs d’utiliser des cordes dans les zones fréquentées par les baleines noires.

«Cela devient de plus en plus urgent, car cette recherche montre que les enchevêtrements ont des impacts à long terme et difficiles à évaluer», a-t-elle déclaré. «Je pense qu’il doit y avoir un énorme changement dans l’industrie de la pêche aux États-Unis et au Canada.»

Au cours des quatre dernières années, le gouvernement canadien a imposé une série de mesures pour protéger les baleines, notamment des fermetures périodiques de la pêche et des limites de vitesse qui s’appliquent à une grande partie du golfe du Saint-Laurent, mais pas au détroit de Cabot. Au moins 34 baleines noires de l’Atlantique Nord sont mortes entre 2017 et 2021, dont 21 dans les eaux canadiennes.