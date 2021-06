Les bals de finissants seront finalement permis mais pas avant avant le 8 juillet

QUÉBEC — Il y a une semaine les bals de finissants étaient considérés comme une activité «à très haut risque» de propagation du virus de la COVID-19 par le gouvernement, mais désormais on estime en haut lieu que les jeunes pourront finalement vivre ce rituel de fin d’études sans problème, sans masque et sans distanciation.

«Les rapprochements de toutes sortes seront permis» durant ces bals, a commenté le premier ministre François Legault, en conférence de presse, mardi, accompagné du ministre de la Santé, Christian Dubé, et du directeur national de la santé publique, le Dr Horacio Arruda, qui a tenté de justifier sa volte-face par la campagne de vaccination en cours.

Cela signifie que les consignes habituelles de distanciation ne prévaudront plus: les jeunes pourront par exemple danser ensemble sans problème et laisser le masque à la maison.

«Les jeunes vont pouvoir danser ensemble, puis être à moins d’un mètre, là. Donc, on fait un spécial sans masque», a dit M. Legault.

Les jeunes ne pourront cependant pas célébrer la fin de leurs études secondaires avant le 8 juillet. Les bals devront avoir lieu à l’extérieur sous un chapiteau et ne pas attirer plus de 250 personnes.

La remise de diplômes pourra avoir lieu comme prévu à la fin des classes, en présence des parents, sur place à l’école ou ailleurs, en respectant la consigne de distanciation. «Ça peut se faire la fin de semaine, le soir. Et ça pourrait se faire aussi dans une salle louée, à l’extérieur, où les gens pourraient à ce moment-là, en respectant les bulles, être assis, recevoir la cérémonie», a précisé le Dr Arruda.

Critiqué de toutes parts pour son interdiction des bals de finissants, considérés précédemment comme des activités à très haut risque de propagation du virus de la COVID-19, le Dr Arruda a donc accepté de faire volte-face mardi.

Il a justifié ce revirement par la «bonne réponse» des jeunes, qui acceptent en grand nombre de se faire vacciner. Il a dit vouloir désormais offrir aux finissants «l’expérience la plus naturelle possible» qui soit, pour célébrer la fin de cette étape de leur vie. Il dit avoir aussi tenu compte de l’épidémiologie, «de la baisse continue vers le bas» du nombre de cas et des sacrifices faits par les jeunes au cours de la dernière année.

Un Québec en jaune et vert

Par ailleurs, la situation de la pandémie continue d’aller dans le bon sens au Québec, permettant de poursuivre le processus de déconfinement.

Toutes les régions doivent passer en zone jaune ou verte le lundi 14 juin. Dès vendredi, le 11 juin, les bars pourront notamment accueillir des clients, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur.

Les régions qui passeront de l’orange au jaune lundi sont: Montréal, la capitale nationale, Laval, la Montérégie, les Laurentides, Lanaudière, l’Estrie, l’Outaouais et tout le Bas-Saint-Laurent.

«Ça veut dire qu’enfin, à partir de lundi prochain, on va pouvoir rencontrer, dans une maison, les personnes qui habitent dans une autre résidence. On va pouvoir aussi recommencer les sports en équipe à l’extérieur. Et les bars, à partir de lundi, donc, vont pouvoir rouvrir, incluant à l’intérieur», a résumé le premier ministre, tout sourire.

La seule région qui pose encore problème et qui demeure sous surveillance est Chaudière-Appalaches, où on compte le plus grand nombre de cas par 100 000 habitants.

Les régions déjà passées au vert sont la Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine, l’Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord, et le Nord-du-Québec. En zone verte, les rencontres dans les maisons sont autorisées entre des occupants de trois résidences, de même que la pratique des sports d’équipe à l’intérieur.

À compter de maintenant, a ajouté le premier ministre, le défi du gouvernement consiste à «convaincre tout le monde d’aller chercher sa deuxième dose» de vaccin d’ici la fin de l’été.