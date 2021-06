Les bars des zones «jaune» et «verte» pourront finalement fermer à deux heures

MONTRÉAL — Les amateurs de hockey qui iront au bar du coin pour regarder le match, lundi soir, ont obtenu une période de prolongation.

Le gouvernement, «avec l’accord de la Santé publique», a accepté de prolonger un peu les heures d’ouverture des bars et la période pendant laquelle les tenanciers pourront servir de l’alcool.

Suite à l’adoption d’un arrêté ministériel, lundi, les bars situés en zones «verte» et «jaune» pourront dès lundi soir servir de l’alcool jusqu’à minuit et fermer à deux heures du matin. Les restaurants pourront aussi servir de l’alcool jusqu’à minuit.

Jusqu’ici, ces établissements avec permis devaient cesser la vente d’alcool à 23 h et les bars devaient mettre leurs clients dehors à minuit.

Or, le match de hockey opposant le Canadien de Montréal aux Golden Knights de Las Vegas, dans l’Ouest, sera présenté lundi soir à compter de 20 h. Et s’il y avait prolongation, des serveurs et serveuses auraient été confrontés à la tâche quasi surhumaine de mettre à la porte leurs clients à minuit, peut-être au beau milieu d’une période cruciale.

Le ministère de la Santé rappelle par ailleurs les règles en vigueur dans les bars: il doit y avoir une distance de deux mètres entre les tables, les clients doivent demeurer assis à leur place, la danse et le karaoké sont interdits, et le tenancier doit tenir un registre des clients, en cas d’éclosion. Les tenanciers situés en zones «jaune» et «verte» doivent aussi se limiter à 50 % de la capacité maximale prévue au permis d’alcool.

En vertu des assouplissements entrés en vigueur le 11 juin dernier, les bars peuvent asseoir les occupants de deux résidences par table en «zone jaune», et de trois résidences par table, ou 10 personnes de résidences différentes par table, en «zone verte».