Les bars et restaurants de Halifax invités par leur association à fermer leur salle

HALIFAX — L’association qui représente les restaurants et bars indépendants de la Nouvelle-Écosse recommande à ses membres de la région de Halifax de fermer volontairement leur salle à manger, pendant deux semaines, à la suite d’une augmentation des cas de COVID-19.

La Nouvelle-Écosse signalait lundi 51 cas actifs, dont 11 nouveaux cas en 24 heures.

Gordon Stewart, directeur général de l’association, a indiqué mardi que la recommandation du conseil d’administration s’applique aux restaurants et bars de Halifax avec service en salle; les services de repas à emporter devraient rester ouverts, tout comme les restaurants dans les hôtels.

M. Stewart a expliqué que les jeunes visitent les bars et restaurants, et propagent ensuite le virus dans la communauté; le seul moyen de contrôler la transmission est donc de fermer les salles.

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a d’ailleurs annoncé mardi une initiative de dépistage ciblé, destiné aux clients et aux employés des bars et restaurants nocturnes — même s’ils ne présentent pas de symptômes. Les autorités de la santé publique ont indiqué mardi que tous les employés d’établissements avec permis d’alcool à Halifax et les clients qui en ont fréquenté après 22 h au cours des deux dernières semaines devraient passer un test.

«La plupart de nos cas récents de COVID-19 sont signalés chez des jeunes qui étaient allés dans des bars et des restaurants le soir», a expliqué le docteur Robert Strang, médecin hygiéniste en chef de la province. Cette opération spéciale de dépistage sera disponible jusqu’au 30 novembre.

À l’Association des restaurateurs et tenanciers de bars, on est conscient que les mesures recommandées contribueront probablement à des fermetures plus permanentes et à des pertes d’emplois dans l’industrie, qui a été fermée pendant 78 jours au cours de la première vague de la pandémie, au printemps. «Ça va être difficile pour tout le monde», a admis M. Stewart.

L’association estime que 100 restaurants ont fermé en Nouvelle-Écosse depuis le début de la pandémie et s’attend à ce qu’environ 200 restaurants et bars indépendants fermeront définitivement en raison de la crise sanitaire.