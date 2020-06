Les bars, spas, parcs aquatiques et casinos pourront reprendre leurs activités

MONTRÉAL — Les tenanciers de bars pourront enfin rouvrir leurs portes.

Le directeur national de santé publique du Québec, le Dr Horacio Arruda, a en effet annoncé jeudi le déconfinement immédiat de la quasi-totalité des secteurs.

Seuls trois secteurs feront exceptions et demeureront interdits: les festivals et grands rassemblements, les camps de vacances avec séjours prolongés et les combats sportifs.

C’est donc dire que les bars, les parcs aquatiques, les spas, les casinos et maisons de jeu, les établissements d’hébergement touristique et les entreprises de services pourront reprendre leurs activités.

Le Dr Arruda a précisé que les règles sectorielles devront toujours être respectées. Par exemple, les règles s’appliquant au secteur de la restauration s’appliqueront dans un parc d’attractions offrant une aire de restaurants.

Du côté des bars, en plus des règles de restauration, on exige que la clientèle demeure assise pour limiter la circulation entre les gens.

Se disant convaincu que le Québec connaîtra éventuellement une deuxième vague d’infections, le Dr Arruda a rappelé que le déconfinement demeure conditionnel au respect des mesures sanitaires mises en place. Il a insisté sur l’importance de la distanciation de deux mètres, l’hygiène des mains et le port du couvre-visage.