Les bases de l’armée canadienne manquent de personnel, selon une enquête interne

OTTAWA — Une enquête interne du ministère de la Défense nationale révèle que les bases de l’armée canadienne sont à court de personnel.

Les enquêteurs ont découvert qu’en moyenne, jusqu’à un quart des postes dans les bases du pays sont inoccupés.

En plus de mettre en péril certaines opérations militaires et d’autres activités de l’armée, cette pénurie de personnel représente aussi un stress additionnel pour les militaires qui travaillent dans les bases, puisqu’ils doivent assumer une charge de travail supplémentaire, selon les enquêteurs.

L’une des raisons présentées dans le rapport pour expliquer ce manque de personnel vient du fait que les militaires bien formés et qui sont en santé ne sont pas assignés dans les bases du pays. Ces soldats sont plutôt choisis pour mener à bien des missions, pour recruter et former de nouveaux membres et pour s’occuper de la logistique des équipements militaires.

De plus, lorsque des soldats sont blessés, en permission ou sont indisponibles pour d’autres raisons, ils sont souvent remplacés par des soldats en santé. Ce mode de priorisation des troupes crée donc un vide encore plus grand dans les bases de l’armée en sol canadien.