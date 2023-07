Les batteries des vélos électriques inquiètent

NEW YORK — L’explosion, survenue tôt un matin de juin, a provoqué un incendie qui a englouti un magasin de New York rempli de vélos électriques et de leurs batteries lithium-ion volatiles. La fumée a rapidement tué quatre personnes qui dormaient dans des appartements situés au-dessus du magasin en flammes.

L’omniprésence croissante des vélos électriques s’est accompagnée d’une augmentation du nombre d’incendies et de décès imputés aux batteries qui les alimentent, ce qui en incite plusieurs à réclamer une meilleure réglementation de la fabrication, de la vente, du reconditionnement, de la charge et du stockage de ces batteries.

Les défenseurs des consommateurs et les services d’incendie, notamment à New York, demandent instamment à la Commission américaine de sécurité des produits de consommation d’établir des normes de sécurité nationales et de confisquer les importations non conformes à la frontière, afin que les vélos électriques dangereux et les batteries mal fabriquées puissent être retirés de la circulation.

La question sera débattue lors d’une audience publique organisée par la Commission jeudi à Washington.

«Nous tirons la sonnette d’alarme depuis des mois, a déclaré le maire de New York, Eric Adams, au lendemain de l’explosion d’une batterie qui a déclenché l’incendie du magasin de vélos électriques de Chinatown le mois dernier. Nous avons besoin d’une véritable action, non seulement au niveau de l’État, mais aussi au niveau fédéral.»

Avec quelque 65 000 vélos électriques circulant dans ses rues ― plus que dans tout autre endroit des États-Unis ―, New York est l’épicentre des incendies liés aux batteries. Depuis le début de l’année, on dénombre 100 incendies de ce type, qui ont fait 13 morts, soit déjà plus du double des six décès de l’année dernière.

Au niveau national, plus de 200 incendies liés à des batteries ont été signalés à la commission ― un chiffre manifestement inférieur à la réalité ― dans 39 États au cours des deux dernières années, dont 19 décès imputables à des dispositifs de micromobilité tels que des scouteurs, des bicyclettes et des gyroplanches alimentés par des batteries.

Les deux sénateurs américains de New York, les démocrates Chuck Schumer et Kirsten Gillibrand, ont présenté le mois dernier un projet de loi visant à établir des normes de sécurité obligatoires pour les vélos électriques et les batteries qui les alimentent.

En l’absence de normes obligatoires, a déclaré M. Schumer, des batteries de mauvaise qualité ont inondé les États-Unis, augmentant les risques d’incendie.

Au début de l’année, la ville de New York a adopté d’urgence un ensemble de lois locales visant à lutter contre les batteries défectueuses, notamment en interdisant la vente ou la location de vélos électriques et de batteries qui ne sont pas certifiés conformes aux normes de sécurité par un laboratoire d’essai indépendant.

Les nouvelles règles interdisent également la falsification des batteries ou la vente de batteries remises à neuf à partir de cellules lithium-ion récupérées sur des appareils usagés.

Par ailleurs, les autorités de la ville de New York ont annoncé qu’elles avaient reçu une subvention fédérale de 25 millions $ US pour l’installation de stations de recharge de vélos électriques dans toute la ville, ce qui, espèrent les pompiers, réduira le risque d’incendie.

Il ne s’agit pas d’incendies typiques, a expliqué Laura Kavanagh, la commissaire aux incendies de la ville de New York, puisque les batteries explosent.

«Lorsqu’elles tombent en panne, c’est de manière assez spectaculaire», a dit Mme Kavanagh, qui interviendra lors du forum de jeudi et plaidera en faveur de normes de sécurité nationales et de mesures plus strictes pour lutter contre les dispositifs potentiellement dangereux.

«Une fois que l’une d’entre elles s’enflamme, il y a un énorme volume de feu, souvent à tel point que la personne dans sa maison ne peut pas sortir et que les pompiers ne peuvent pas entrer pour la secourir», a-t-elle révélé.

C’est ce qui s’est passé en avril, lorsque deux frères et sœurs, un garçon de 7 ans et sa sœur de 19 ans, sont morts après qu’une batterie de scouteur ait déclenché un incendie dans Queens.

En raison des risques d’incendie, certains immeubles résidentiels ont interdit les vélos électriques. L’été dernier, la New York City Housing Authority a tenté d’interdire aux locataires de ses 335 immeubles de conserver ou de charger des véhicules électriques dans leur logement, avant de faire marche arrière quelques mois plus tard à la suite des protestations des livreurs.

L’utilisation des vélos électriques s’est considérablement développée dans la ville pendant la pandémie de COVID-19, car les personnes confinées chez elles se tournaient de plus en plus vers les livreurs de repas et d’épicerie.

Los Deliveristas Unidos, qui représente les livreurs utilisant des applications dans la région de New York, estime que moins de 10 % des vélos électriques vendus dans la ville ont été jugés sûrs par un évaluateur tiers, tel que UL Solutions, une société de test de produits qui certifie la conformité à la sécurité d’une multitude de produits électriques, y compris les guirlandes de Noël et les téléviseurs.

Les batteries des vélos électriques reposent sur la même chimie pour générer de l’énergie que les batteries lithium-ion des téléphones portables, des ordinateurs portables et de la plupart des véhicules électriques ― des produits qui étaient initialement sujets à la surchauffe.

Des réglementations plus strictes, des normes de sécurité et des tests de conformité ont permis de réduire considérablement le risque d’incendie de ces appareils, selon Robert Slone, vice-président principal et scientifique en chef d’UL Solutions.

Il peut en être de même pour les batteries des vélos électriques si elles sont conformes aux normes de sécurité établies.

«Nous devons simplement les rendre sûres, et il existe un moyen de les rendre sûres par le biais de tests et de certifications, compte tenu de l’histoire que nous avons connue en termes d’incendies et de blessures et, malheureusement, de décès – pas seulement à New York, mais dans tout le pays et dans le monde entier», a dit M. Slone.

À Londres, les pompiers affirment que les piles au lithium constituent le risque d’incendie qui croît le plus rapidement dans la ville, un incendie se déclarant tous les deux jours environ. L’année dernière, 116 incendies impliquant des vélos et scouteurs électriques ont été recensés. Au moins un décès a été attribué cette année à une batterie surchauffée.

À San Francisco, il y a eu au moins 21 incendies de batteries depuis le début de l’année ― contre seulement 13 incendies liés à des batteries en 2017, selon une analyse du San Francisco Chronicle.

L’année dernière, quelque 1,1 million de vélos électriques ont été importés aux États-Unis, selon la Light Electric Vehicle Association, un groupe industriel. En 2021, plus de 880 000 vélos électriques sont entrés dans le pays, soit environ le double de l’année précédente et le triple de 2019.

Bon nombre des batteries actuellement en circulation sont des produits de qualité douteuse, fabriqués à bas prix et appréciés des livreurs en raison de leur faible coût.

«Mais ce produit est si bon marché parce qu’il n’est pas passé par ces étapes de conception et de test. Il ne répond pas à une norme, c’est pourquoi il est bon marché, a expliqué Matt Moore, le conseiller général et politique de la coalition PeopleForBikes, qui participera également au forum.

«Même s’il y avait une réglementation, les vendeurs et les fabricants étrangers auraient toujours la possibilité d’envoyer ces produits aux États-Unis.»