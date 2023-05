Les bénéfices de l’entreprise de Warren Buffett grimpent avant son assemblée annuelle

OMAHA, Neb. — La société de Warren Buffett a annoncé que ses bénéfices du premier trimestre avaient grimpé en flèche avec la valeur papier de son portefeuille d’investissement, donnant quelques bonnes nouvelles aux milliers d’actionnaires qui ont rempli un amphithéâtre samedi pour écouter le milliardaire et plusieurs autres hauts dirigeants répondre aux questions

«C’est une occasion unique», a déclaré Chloe Lin, qui est venue de Singapour pour assister à la réunion pour la première fois et apprendre de M. Buffett et de son partenaire d’investissement de longue date, Charlie Munger.

L’assemblée des actionnaires de Berkshire attire toujours des foules de personnes qui admirent les deux investisseurs et veulent entendre toute la sagesse qu’ils ont à offrir sur les événements récents et les leçons de vie. Et comme les deux hommes sont dans les 90 ans cette année, certains dans la foule ressentent l’urgence d’y assister maintenant alors que les deux hommes sont toujours là.

«Charlie Munger a 99 ans. Je voulais juste le voir en personne. C’est sur ma liste de choses à faire, a déclaré Sheraton Wu, 40 ans, de Vancouver. Je dois y assister pendant que je peux.»

L’une des rares concessions que M. Buffett fait à son âge est qu’il ne visite plus la salle d’exposition avant la réunion. Au cours des années passées, il aurait été envahi d’actionnaires essayant de prendre une photo avec lui pendant qu’une équipe d’agents de sécurité travaillait pour gérer la foule. M. Munger utilise un fauteuil roulant depuis plusieurs années, mais les deux hommes sont toujours vifs mentalement.

Pour répondre aux inquiétudes concernant leur âge, Berkshire a montré une série de clips de questions sur la succession des réunions passées remontant à la première qu’ils ont filmée en 1994.

Il y a deux ans, M. Buffett a finalement déclaré que Greg Abel finirait par le remplacer en tant que PDG bien qu’il n’envisage pas de prendre sa retraite. M. Abel supervise déjà toutes les activités autres que l’assurance de Berkshire.

Mais tous les participants à la réunion ne sont pas des admirateurs. À l’extérieur de l’arène, les pilotes des NetJets de Berkshire ont protesté contre l’absence d’un nouveau contrat et des groupes pro-vie ont arboré des pancartes déclarant que «les milliards de Buffett tuent des millions» pour s’opposer à ses nombreux dons de bienfaisance aux groupes de défense des droits à l’avortement.

Berkshire Hathaway a déclaré samedi matin avoir gagné 35,5 milliards $, soit 24 377 $ par action de catégorie A, au premier trimestre. C’est plus de 6 fois les 5,58 milliards $ de l’an dernier, soit 3784 $ par action.

Mais M. Buffett a longtemps averti que ces chiffres nets peuvent être trompeurs pour Berkshire, car les fortes fluctuations de la valeur de ses investissements – dont la plupart sont rarement vendus – faussent les bénéfices. Au cours de ce trimestre, Berkshire n’a vendu que 1,7 milliard $ d’actions tout en enregistrant un gain d’investissement en papier de 27,4 milliards $.

Une partie des gains d’investissement de cette année comprenait une augmentation de 2,4 milliards $ liée à l’acquisition prévue par Berkshire de la majorité des actions de la société de relais routier Pilot Travel Centers en janvier.

M. Buffett affirme que les bénéfices d’exploitation de Berkshire qui excluent les investissements sont une meilleure mesure de la performance de l’entreprise. Selon cette mesure, le bénéfice d’exploitation de Berkshire a augmenté de près de 13 % pour atteindre 8,065 milliards $, contre 7,16 milliards $ il y a un an.