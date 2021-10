Les bibliothèques de New York éliminent les frais de retard

NEW YORK — Les bibliothèques publiques de la ville de New York ne factureront plus de frais de retard et renonceront aux amendes existantes pour les livres et autres documents en retard, ont annoncé mardi des responsables de la ville.

Les frais de retard étaient déjà suspendus depuis mars 2020 en raison de la pandémie de coronavirus et seront désormais définitivement éliminés, ont déclaré les élus et les dirigeants des trois réseaux de bibliothèques de la ville dans un communiqué.

«Cette annonce est une autre étape importante pour rendre nos bibliothèques publiques, le cœur de tant de communautés, accessibles à tous», a déclaré le maire Bill de Blasio. «L’élimination des amendes nous permettra de servir encore plus de New-Yorkais, leur permettant de profiter de tous les programmes et ressources que les bibliothèques publiques offrent pour grandir et réussir.»

En 2019, les bibliothèques de la ville ont perçu environ 3,2 millions $ US en frais de retard. Aucuns frais de retard n’ont été perçus en 2020 en raison de la pandémie et les bibliothèques ont compensé la perte de revenus par d’autres amendes.

Les New-Yorkais devront toujours payer des frais de remplacement s’ils perdent des livres ou d’autres documents, ont déclaré les responsables de la bibliothèque. Un livre est considéré comme perdu après un mois de retard, mais s’il est retourné, il n’y aura pas de frais.

La nouvelle politique couvre la New York Public Library, avec des succursales à Manhattan, dans le Bronx et à Staten Island, ainsi que la Brooklyn Public Library et la Queens Public Library.

Les trois systèmes de bibliothèque imitent les bibliothèques de villes comme San Francisco, Chicago et Philadelphie qui ne facturent plus d’amendes pour les retards.

Plus de la moitié des 400 000 New-Yorkais dont les cartes de bibliothèque avaient été bloquées parce qu’ils devaient au moins 15 $ US d’amende vivent dans des communautés à besoins élevés, ont déclaré les responsables. Ces clients pourront désormais consulter les livres.

«Les bibliothèques publiques s’efforcent d’être les institutions les plus démocratiques de notre société, offrant à tous l’accès aux ressources dont ils ont besoin pour enrichir leur esprit et améliorer leur vie», a déclaré Linda E. Johnson, PDG de la bibliothèque publique de Brooklyn. «Éliminer les frais de retard signifie permettre un accès équitable à tout ce que la bibliothèque a à offrir.»